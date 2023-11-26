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تكنولوجيا وعلوم

Galaxy S24 Ultra.. تسريب جديد لتصميم الهاتف المقرر إصداره مطلع العام المقبل

Lebanon 24
26-11-2023 | 16:00
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تسربت صور جديدة لهاتف سامسونغ المنتظر Galaxy S24 Ultra، تكشف عن تصميم الهاتف الذي يتوقع إطلاقه بحلول مطلع العام المقبل.

وبحسب ما نشره أحد مستخدمي منصة إكس، فإن الهاتف الجديد سيقدم تصميماً دون انحناء لجانبيه، على عكس التسريبات السابقة التي أظهرت الهاتف بانحناء ملحوظ للشاشة.
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واشتهرت هواتف سامسونغ غالاكسي منذ سنوات بانحناء شاشاتها من الجوانب، ورغم أن تلك الميزة تجعل الهاتف يبدو أنحف وأسهل في الاستخدام، خاصة بيد واحدة، إلا أن انحناء الشاشة يحمل سلبيات أيضاً، مثل اللمس غير المقصود للشاشة وصعوبة تثبيت طبقات الحماية على الشاشة.

ويظهر تصميم غالاكسي S24 ألترا ضخم حجمه الهاتف ما قد يوحي بثقل وزنه بالنظر إليه، ومن المتوقع أن يكون استخدامه بيد واحدة أصعب وأكثر إرهاقاً على المستخدم، إذا جاء بهذا التصميم.

وتُظهر الصور الجديدة تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف، إذ يحمل 3 عدسات مرتبة رأسياً، إلى جانب عدسة رابعة منفصلة على الجانب المواجه للمجموعة الأولى، إضافة إلى مستشعر خامس مخصص لاستخدام الليزر لضبط التركيز التلقائي على العناصر Laser AF خلال التصوير في الإضاءة الخافتة والتصوير من المسافات القريبة.

اللمسات الأخيرة

يُذكر أن تقارير خرجت للنور مؤخراً تؤكد أن هواتف غالاكسي S24 ستصل الأسواق في منتصف كانون الثاني 2024، وتحديداً 17 كانون الثاني، ومن المتوقع أن يصل الأسواق في 30 كانون الثاني.

ومع اقتراب موعد إطلاقه، تعكف الشركة الكورية الجنوبية حالياً على الحصول على التراخيص النهائية لطرح عائلة هواتفها الجديدة في الأسواق العالمية، حيث ظهر مؤخراً الرقم الكودي لهاتف غالاكسي S24، وهو SM-S928B، على متن منصة هيئة المعايير الهندية BIS، مما يؤكد حصول سامسونغ على ترخيص بطرحه في السوق الهندي، بحسب موقع 91Mobiles.

ومن المتوقع أن يأتي غالاكسي S24 ألترا شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع أموليد، وبمعدل سطوح 2500 نقطة ضوئية، إلى جانب العمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3، وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت، مع ذاكرة داخلية 1 تيرابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير بقدرة شحن فائق السرعة 45 وات.

قدرات الذكاء الاصطناعي

ووعدت سامسونغ مؤخراً جمهور هواتفها الذكية بقدوم مساعد ذكي لأجهزتها المختلفة، بما في ذلك هواتف غالاكسي الرائدة، وسيحمل المساعد اسم Galaxy AI.

ورغم أن الشركة لم تعرض التفاصيل التقنية والمزايا الدقيقة لمساعدها الذكي الجديد، إلا أنها أعلنت قدومه بحلول 2024، مما يرجح أن تكون عائلة هواتف غالاكسي S24 أول هواتفها التي ستأتي بمساعد "غالاكسي إيه آي" الجديد.

وسيقدم مساعد سامسونج الجديد ميزة الترجمة الفورية للمكالمات AI Live Translate Call، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار في مكالمته الصوتية حتى وإن كان الطرف الآخر يتحدث بلغة لا يجيدها الأول.

وأشارت الشركة إلى أن مساعدها الذكي سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية للحديث بين طرفي المكالمة، سواء بشكل نصي يظهر أمام المستخدم على الشاشة، أو في صورة ترجمة صوتية فورية، بحيث يستمع إليه المستخدم خلال المكالمة.
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