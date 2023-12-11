إليكم فضل الساعات الذكية للعام 2023

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باتت الساعات الذكية تُطلب مع أي هاتف محمول متطور، لما توفره من مزايا تتبع الأنشطة الرياضية، وغيرها من الخدمات خصوصاً التكنلوجيا.ولذلك تُنتج العديد من العلامات التجارية ساعات ذكية بمواصفات قوية ومناسبة لمُختلف الفئات من المُستخدمين، وأبرزها: آبل، وسامسونج، وهواوي، وجوجل، و Fitbit، و Garmin، ويمكنك اختيار ما يناسبك من تلك الساعات بناءً على احتياجاتك الشخصيةو فيما يلي مواصفات أفضل الساعات الذكية التي صدرت في عام 2023، أبرزهم ساعة 2 Apple Watch Ultra: أفضل ساعة ذكية لهواة الرياضات الخارجيةيليها ساعة Galaxy Watch6: أفضل ساعة ذكية من سامسونج، ثم ساعة Pixel Watch إذا تُعتبر أفضل ساعة ذكية من جوجلأما ساعة Apple Watch Series 9، فهي أفضل ساعة ذكية من آبل