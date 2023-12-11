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إليكم فضل الساعات الذكية للعام 2023

Lebanon 24
11-12-2023 | 14:00
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باتت الساعات الذكية تُطلب مع أي هاتف محمول متطور، لما توفره من مزايا تتبع الأنشطة الرياضية، وغيرها من الخدمات خصوصاً التكنلوجيا.

ولذلك تُنتج العديد من العلامات التجارية ساعات ذكية بمواصفات قوية ومناسبة لمُختلف الفئات من المُستخدمين، وأبرزها: آبل، وسامسونج، وهواوي، وجوجل، و Fitbit، و Garmin، ويمكنك اختيار ما يناسبك من تلك الساعات بناءً على احتياجاتك الشخصية
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و فيما يلي مواصفات أفضل الساعات الذكية التي صدرت في عام 2023، أبرزهم ساعة 2 Apple Watch Ultra: أفضل ساعة ذكية لهواة الرياضات الخارجية

يليها ساعة Galaxy Watch6: أفضل ساعة ذكية من سامسونج، ثم ساعة Pixel Watch إذا تُعتبر أفضل ساعة ذكية من جوجل

أما ساعة Apple Watch Series 9، فهي أفضل ساعة ذكية من آبل



المصدر: المصري اليوم

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