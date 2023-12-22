إليكم أبرز الهواتف الميسورة للعام 2024 .. أغلبها قابل للطي

نشرت وسائل إعلام أجنبية مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، منها أبرز الهواتف القابلة للطي، والتي ستتوفر في الأسواق في العام القادم.



وأعلنت شاومي رسمياً اليوم عن كشف النقاب عن الإصدار المحدود من هاتف Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear في 22 ديسمبر في الصين، كما شاركت الشركة الصور لعرض تصميم وميزات هذا الإصدار الخاص من Civi 3.

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كما أعلنت شركة سامسونج ، أحدث هواتفها الرائدة في عام 2023، وهي سلسلة جالكسي S23، وتضم السلسلة ثلاثة هواتف “جالكسي S23، وجالكسي S23+، وجالكسي S23 ألترا”.

ويعتبر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus من شاومي، خياراً رائعاً لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات في هواتفهم المحمولة، فهو يتضمن العديد من المواصفات الرائعة التي يجب أن يعرفها كل من يرغب في شراء هاتف ذكي جديد.

وتعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة، يتميز بسعر منافس في الفئة الاقتصادية، هذا الهاتف الجديد يحمل اسم Oppo A59، يتميز هذا الهاتف بمواصفات عالية الجودة تضمن أداءً سريعا وسلاسةً في الاستخدام مشابهة لتلك الموجودة في هاتف الشركة السابق Oppo A58.



كشفت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles الهندية، النقاب عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، ينطلق تحت اسم Lava Storm 5G، وهو أول هاتف تطلقه العلامة التجارية ضمن سلسلتها الجديدة Storm.







