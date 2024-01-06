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إليكم عدة تطبيقات لتحسين جودة الصور بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:51
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يحتاج الكثير منا إلى تحسين جودة صورهم بعد تصويرها وإجراء بعض التعديلات في السطوع وتباين الألوان لتظهر الصورة بنحو أفضل.
لذلك إليكم تحتوي أفضل التطبيقات  بالذكاء الاصطناعي التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوات لتحسين جودة صورك.
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أولاً Adobe Lightroom هو تطبيق متطور لتحسين جودة الصور يحتوي على مجموعة واسعة من المزايا لتحسين التباين، وتوازن الألوان والسطوع. ويُعدّ هذا التطبيق مثاليًا للمحترفين الذين يبحثون عن مزايا تحرير متقدمة.
أما Remini هو تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور، ويمكنك استخدامه لمنح صورك القديمة مظهرًا أفضل.
.كما أن PicsArt هو واحد من أفضل التطبيقات لتحسين جودة الصور، يُتيح لك ضبط السطوع، والتشبع والتباين، وإضافة التأثيرات والمرشحات التي ترغب فيها بسهولة.
 
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي PicsArt على العديد من الأدوات الأخرى لتحرير الصور، ويتضمن مزية تسمح لك بتحويل صورك الذاتية إلى لوحات فنية.
ثم يأتي تطبيق  Lumii وهو من أفضل تطبيقات تحرير الصور المُتاحة لمُستخدمي أجهزة أندرويد ويحتوي على مجموعة متنوعة من المزايا المتطورة التي تسمح لك بتحرير الصور باحترافية.


المصدر: "رصد" لبنان 24

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