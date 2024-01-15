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تكنولوجيا وعلوم

خصم استثنائيّ على "أيفون 15" في الصين مع اشتداد المنافسة

Lebanon 24
15-01-2024 | 16:30
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تقدم شركة “أبل” تخفيضات نادرة على هواتف “أيفون 15” الخاصة بها في الصين، بمعدّل 500 يوان (نحو 70 دولاراً)، وسط ضغوط تنافسية متزايدة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

 

وأظهر موقعها الإلكتروني الصيني يوم الاثنين، أنّ شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة خفّضت أسعار بعض أجهزة “أيفون” بنسبة 5 في المئة.

 

وسيستمرّ العرض الترويجي لمدّة محدودة، من 18 كانون الثاني حتى 21 كانون الثاني، بمناسبة حدث السنة القمرية الجديدة في الصين.

 

ويذكر أنّ مبيعات أحدث سلسلة هواتف من “أبل”، “أيفون 15″، كانت أسوأ بكثير من موديلات “أيفون” السابقة في الصين.

 

في هذا الإطار، يقدّم المنافسون المحليون مثل “هواوي تكنولوجيز” و”شاومي” نماذج تنافسية تُصعّب المهام على الشركة الأميركية “أبل”. 

 

ويذكر أنّ “أبل” لم تقم بتخفيض أسعار أحدث أجهزة “أيفون” الخاصة بها منذ سنوات. وتأتي التخفيضات بعد أن فاجأت السوق بعدم رفع أسعار سلسلة “أيفون 15” عند إطلاقها في أيلول. 

 

وتتوقّع شركة “كاناليس” أن تظلّ مبيعات “أبل” هذا العام ثابتة في جميع أنحاء العالم بينما تعاني من انخفاض طفيف في الصين.

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