سامسونغ تختبر تحديث One UI 6.1 في عدد من هواتفها

تختبر سامسونغ حاليًا تحديث One UI 6.1 المنتظر في عدد من هواتفها الذكية المتاحة في الأسواق، وفقًا لتسريبات أخيرة.وأفاد موقع SamMobile المتخصص في شؤون الشركة الكورية بأن تحديث One UI 6.1 يجري اختباره في هواتف سامسونغ القابلة للطي مثل سلسلة جالاكسي فولد 5 وفولد 4 وجالاكسي فليب 5 وفليب 4، وسلسلة جالاكسي S23 و S22 و S21، بالإضافة إلى بعض هواتف الفئة المتوسطة مثل جالاكسي A54 و A34.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن تحديث One UI 6.1 المنتظر قد يستغرق إطلاقه وقتًا أطول مقارنةً بتحديث One UI 5.1 وغيره من التحديثات الفرعية السابقة لواجهة سامسونغ.ويرجع ذلك لكون التحديث يضم الكثير من المزايا الجديدة والتغييرات الشاملة التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي على نحو كبير.ومن المقرر أن يظهر تحديث One UI 6.1 أول مرة مع هواتف جالاكسي S24 الرائدة القادمة خلال الشهر الجاري، حيث يتوقع أن تختصها سامسونغ بالعديد من المزايا الحصرية في التحديث بفضل المواصفات المتقدمة للمعالجات فيها.(البوابة العربية للأخبارالتقنية)