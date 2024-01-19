Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فيفو تكشف عن Vivo G2.. هاتفٌ ينتمي إلى الفئة الاقتصادية بمميزات رائعة

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1154634-638413289940335918.png
Doc-P-1154634-638413289940335918.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo G2 الذي يحمل مواصفات مقبولة بسعر منخفض، مما يجعله مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة أو كهاتف ثانوي.

ويتميز الهاتف الجديد Vivo G2 بشاشة من نوع LCD بمقاس 6 بوصة.
Advertisement

تم إنشاء موبايل Vivo G2 بدقة تبلغ +HD، أي 1612 × 720 بكسلا، ولديه معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 840 شمعة.

هاتف Vivo G2 مزود بمعالج Dimensity 6020 الثماني النواة من MediaTek، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت والتي يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

ويشتمل التلفون على كاميرا خلفية رئيسية ثلاثية الأبعاد بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED..(البوابة العربية للعلوم التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:02 | 2024-01-20
23:22 | 2024-01-19
16:20 | 2024-01-19
13:15 | 2024-01-19
10:43 | 2024-01-19
10:36 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24