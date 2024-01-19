فيفو تكشف عن Vivo G2.. هاتفٌ ينتمي إلى الفئة الاقتصادية بمميزات رائعة

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كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo G2 الذي يحمل مواصفات مقبولة بسعر منخفض، مما يجعله مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة أو كهاتف ثانوي.ويتميز الهاتف الجديد Vivo G2 بشاشة من نوع LCD بمقاس 6 بوصة.تم إنشاء موبايل Vivo G2 بدقة تبلغ +HD، أي 1612 × 720 بكسلا، ولديه معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 840 شمعة.هاتف Vivo G2 مزود بمعالج Dimensity 6020 الثماني النواة من MediaTek، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت والتي يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.ويشتمل التلفون على كاميرا خلفية رئيسية ثلاثية الأبعاد بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED..(البوابة العربية للعلوم التقنية)