افضل أجهزة رياضية لعام 2024 لتحسين وتطوير اللياقة البدنية

تقدّم أجهزة اللياقة البدنية لمتابعة الرشاقة، كثيراً من المزايا التي تساعدكم على مراقبة خطواتكم، وتمارينكم الرياضية، وتطوّر أهدافكم الحركية، حتّى إنّ بعضها يمكّنكم من متابعة أنماط نومكم، وينبّهكم إلى ضرورة الاستراحة.

تحتوي الأسواق على عشرات أجهزة اللياقة البدنية التي تأتي على شكل سوار معصم، أو رباط حذاء، أو ساعة ذكية. جمعنا لكم في اللائحة التالية أفضل أجهزة متابعة الرشاقة مع مراعاة عوامل مثل السعر، والشكل، والوظيفة. يتطلّب كلّ واحدٍ من الأجهزة التالية تطبيقاً محمولاً لمتابعة تقدّم مستخدمه، وربّما تزويده بإشعارات جواله عبر شاشة على معصمه.

«فيتبت تشارج 6 (Fitbit Charge 6)»

يعدّ سوار «فيتبت تشارج 6» أفضل جهاز لمتابعة الرشاقة يمكنكم شراؤه اليوم، حيث إنّه يعد بمزايا خارقة للصحّة والرشاقة، أبرزها تطبيق تخطيط «كهربائية القلب» وتقنية مراقبة النوم الممتازة، بالإضافة إلى اتصاله بمعدّات النادي الرياضي وسائر تطبيقات الرشاقة ليتيح لكم مراقبة بيانات معدّل نبض القلب خلال التمرين.

يضمّ «تشارج 6» أيضاً تقنية «GPS» مدمجة تتيح لكم متابعة تمارينكم التي تمارسونها في الهواء الطلق من دون الحاجة للهاتف، بالإضافة إلى جهاز استشعار لقياس أكسجين الدم.

يشار إلى أنّ أبرز مزايا «فيتبت» تتوفر من خلال باقة اشتراك «بريميوم» الشهرية بقيمة 10 دولارات. أمّا في حال قررتم عدم الاشتراك، فيمكنكم الاستفادة من جميع مزايا «فيتبت» في الصحة والرشاقة، ولكن من دون قياسات دقيقة. يعدكم السوار، الذي يتوافق مع هواتف «أندرويد» و«آيفون»، بحياة بطارية تدوم لأربعة أو خمسة أيّام كاملة.

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«فيتبت إنسباير 3 (Fitbit Inspire 3)»

إذا كنتم تبحثون عن سوار لمتابعة رشاقتكم بتصميم بسيط، وسعر مقبول، وحياة بطارية طويلة، ننصحكم بتجربة «فيتبت إنسباير 3». مع هذا الجهاز، لن تحصلوا على «GPS» مدمج أو تقنية دفع محمول كما في «تشارج 6»، ولكنّكم ستجدون أساسيات متابعة الصحة والرشاقة مثل مراقبة معدّل نبض القلب، والرصد الأوتوماتيكي للتمرين الرياضي، والتحليل التفصيلي للنوم.

تدوم بطارية الجهاز لعشرة أيّام، أي أنّكم لن تحتاجوا إلى شحنه بوتيرة شحن أجهزة «فيتبت» الأخرى نفسها. ولكن يجب أن ننبهكم إلى أنّ شاشة هذا السوار صغيرة، أي أنّ قراءتها ستكون أصعب من غيرها.

«أبل واتش سيريز 9 (Apple Watch Series 9)»

تضمّ هذه الساعة الذكية الحقيقية من «أبل» أجهزة استشعار لقياس الحرارة، وأكسجين الدم، وكهربائية القلب، وتأتي بمقاسين: 41 و45 ملم. وتتوفر «أبل واتش سيريز 9» أيضاً بإصدارين، أحدهما مجهّز باتصال خلوي يتيح لك إجراء الاتصالات والردّ على الرسائل من معصمك ومن دون جوال. تقدّم نسخة «سيريز 9» أدوات شاملة للعدّائين وراكبي الدراجات الهوائية لتزويدهم بقياسات أعمق وأدقّ لنشاطهم. ويتيح لكم برنامج «واتش OS» التشغيلي الاتصال بواسطة البلوتوث بأكسسوارات الدراجة الهوائية مثل الدواسات الكهربائية.

( الشرق الأوسط)