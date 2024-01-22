Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث ضخم ستطلقه مايكروسوفت لنظام ويندوز 11

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1155272-638415047600192593.jpg
Doc-P-1155272-638415047600192593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل مايكروسوفت حاليًا على تحديث 24H2، وهو تحديث ضخم ستطلقه الشركة لنظام ويندوز 11 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع "ويندوز سنترال" المتخصص في شؤون مايكروسوفت، فإن الشركة تنوي طرح تحديث 24H2 الضخم بكثير من المزايا الجديدة، عوضًا عن إطلاق ويندوز 12 الجديد بالكامل.
Advertisement

وبحسب المصدر، فإن التحديث الجديد سيوفر للمستخدمين أداءً أفضل مع تحسينات أمنية مع مجموعة كبيرة من المزايا التي تستند على نحو واسع إلى الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية المستخدمين.

ويُقال إن مايكروسوفت قد تبني تحديث 24H2 على منصة جديدة بالكامل يُطلق عليها داخليًا اسم جرامانيوم، لكنها قد تكون مخصصة بالأساس للحواسيب الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز المتوافقة مع المعايير التي تضعها مايكروسوفت.

وسيحظى مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت" في ويندوز على ترقيات واضحة، وستوسع مايكروسوفت إدماجه في التطبيقات مع تحسين قدرات البحث في الأجهزة عن الملفات على نحو يفوق طرق البحث التقليدية.

وذكرت تسريبات سابقة أن مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تحديث ويندوز 11 القادم، ومنها وضع جديد لحفظ الطاقة من شأنه أن يزيد عمر البطارية عند تفعيله، ومزايا أخرى في تطبيق الهاتف تسمح باستخدام الهواتف الذكية ككاميرا ويب، وربط الهواتف بسلاسة مع الحواسيب، وخاصةً تلك التي تعمل بنظام أندرويد.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد تراجعت أيضًا عن قرارها بالتوقف عن تقديم مزايا جديدة لويندوز 10، وأضافت إليه بعض المزايا التي طرحتها في ويندوز 11، وأبرزها المساعد الشخصي كوبيلوت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:45 | 2024-01-22
01:00 | 2024-01-22
23:00 | 2024-01-21
16:00 | 2024-01-21
12:23 | 2024-01-21
09:38 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24