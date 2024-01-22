20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحديث ضخم ستطلقه مايكروسوفت لنظام ويندوز 11
Lebanon 24
22-01-2024
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل مايكروسوفت حاليًا على تحديث 24H2، وهو تحديث ضخم ستطلقه الشركة لنظام ويندوز 11 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
ووفقًا لما ذكره موقع "ويندوز سنترال" المتخصص في شؤون مايكروسوفت، فإن الشركة تنوي طرح تحديث 24H2 الضخم بكثير من المزايا الجديدة، عوضًا عن إطلاق ويندوز 12 الجديد بالكامل.
Advertisement
وبحسب المصدر، فإن التحديث الجديد سيوفر للمستخدمين أداءً أفضل مع تحسينات أمنية مع مجموعة كبيرة من المزايا التي تستند على نحو واسع إلى الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية المستخدمين.
ويُقال إن مايكروسوفت قد تبني تحديث 24H2 على منصة جديدة بالكامل يُطلق عليها داخليًا اسم جرامانيوم، لكنها قد تكون مخصصة بالأساس للحواسيب الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز المتوافقة مع المعايير التي تضعها مايكروسوفت.
وسيحظى مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت" في ويندوز على ترقيات واضحة، وستوسع مايكروسوفت إدماجه في التطبيقات مع تحسين قدرات البحث في الأجهزة عن الملفات على نحو يفوق طرق البحث التقليدية.
وذكرت تسريبات سابقة أن مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تحديث ويندوز 11 القادم، ومنها وضع جديد لحفظ الطاقة من شأنه أن يزيد عمر البطارية عند تفعيله، ومزايا أخرى في تطبيق الهاتف تسمح باستخدام الهواتف الذكية ككاميرا ويب، وربط الهواتف بسلاسة مع الحواسيب، وخاصةً تلك التي تعمل بنظام أندرويد.
ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد تراجعت أيضًا عن قرارها بالتوقف عن تقديم مزايا جديدة لويندوز 10، وأضافت إليه بعض المزايا التي طرحتها في ويندوز 11، وأبرزها المساعد الشخصي كوبيلوت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
Lebanon 24
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
14:42 | 2024-01-21
21/01/2024 02:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر المعطيات بشأن الغارة على كفرا (فيديو)
Lebanon 24
هذه آخر المعطيات بشأن الغارة على كفرا (فيديو)
07:58 | 2024-01-21
21/01/2024 07:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عاجل بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عاجل بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
03:06 | 2024-01-21
21/01/2024 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ أمني دقيق" تكشفه حادثة البازورية.. سيناريو بارز لـ"عملية الخرق"
Lebanon 24
"أمرٌ أمني دقيق" تكشفه حادثة البازورية.. سيناريو بارز لـ"عملية الخرق"
03:00 | 2024-01-21
21/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
12:00 | 2024-01-21
21/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:45 | 2024-01-22
لتنفيذ عمليات سريّة.. القوات الخاصة الأميركية تختبر روبوتات مائية جديدة
01:00 | 2024-01-22
عملية مكلفة للغاية... OpenAI تسعى لتصميم رقاقات الذكاء الاصطناعي
23:00 | 2024-01-21
لاستكشاف أدمغتها وفهم المشكلات العصبية... نظارات واقع افتراضي للفئران
16:00 | 2024-01-21
ما الفرق بين هاتفي Galaxy S24 الجديد وiPhone 15؟
12:23 | 2024-01-21
"ناسا" تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ
09:38 | 2024-01-21
هل فعلاً يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بموعد وفاتنا؟
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
22/01/2024 09:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
22/01/2024 09:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
22/01/2024 09:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24