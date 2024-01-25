في تحديث "iOS 17.3"... "أبل" تعزز الأمان وتضيف ميزة "حماية الأجهزة المسروقة"

في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان والخصوصية، أطلقت شركة "أبل" تحديثات "iOS 17.3" و"iPadOS 17.3"، مقدمةً إصلاحات أمنية شاملة، وميزةً جديدةً لحماية الأجهزة المسروقة. هذه التحديثات تشير إلى التزام "أبل" المستمر بتوفير تجربة استخدام آمنة ومحمية لمستخدميها.

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التحديثات الأمنية



يشمل تحديث "iOS 17.3" و"iPadOS 17.3" إصلاحات لثغرات أمنية عدة في مكونات مختلفة من النظام، مثل محرك "أبل" العصبي "كوركريبتو" والنواة. هذه الإصلاحات تعالج مشكلات؛ مثل إمكانية تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات النواة، وتحسين الأمان ضد هجمات فك التشفير. تعزيز الأمان في هذه المكونات الأساسية يسهم في حماية الأجهزة من الهجمات الإلكترونية والوصول غير المصرح به.

ميزة حماية الأجهزة المسروقة



"حماية الأجهزة المسروقة» لجهاز "الآيفون"، هي ميزة تُضيف طبقة أمان إضافية عندما يكون جهازك بعيداً عن المواقع المألوفة مثل المنزل أو العمل. تساعد هذه الميزة على حماية حساباتك ومعلوماتك الشخصية في حال تمت سرقة "الآيفون". عند تفعيل «حماية الأجهزة المسروقة"، تصبح بعض الإجراءات تتطلب متطلبات أمان إضافية عندما يكون "الآيفون" بعيداً عن المواقع المألوفة. هذا يساعد على منع الشخص الذي سرق الجهاز ويعرف رمز المرور الخاص بك من إجراء تغييرات حرجة على حسابك أو جهازك.

المصادقة البيومترية ببصمة الوجه أو الإصبع



بعض الإجراءات، مثل الوصول إلى كلمات المرور وبطاقات الائتمان المحفوظة، تتطلب مصادقة بيومترية واحدة بوجه «آي دي» أو لمس «آي دي» دون بديل لرمز المرور.

تأخير الأمان



بعض الإجراءات الأمنية، مثل تغيير كلمة مرور "أبل آي دي"، تتطلب منك الانتظار ساعة، ثم إجراء مصادقة ثانية ببصمة الوجه أو الإصبع.



عندما يكون "الآيفون" في موقع مألوف، لا تُطلب هذه الخطوات الإضافية، ويمكنك استخدام رمز مرور الجهاز كما هو المعتاد. "حماية الأجهزة المسروقة" متاحة مع "iOS 17.3"، ويجب تفعيلها قبل فقدان أو سرقة الجهاز.

لتفعيل أو إيقاف «حماية الأجهزة المسروقة»، يجب استخدام المصادقة الثنائية لـ"آبل آي دي" وإعداد أو تفعيل رمز مرور الجهاز وبصمة الوجه أو الإصبع وخدمة "ابحث عن جهازي"، و"المواقع المهمة" على جهاز "آيفون".

يمكن تفعيل "حماية الأجهزة المسروقة" في الإعدادات عبر هذه الخطوات:

1- إذهب إلى الإعدادات، ثم اضغط على وجه «آي دي» ورمز المرور.

2- أدخل رمز مرور الجهاز.

3- اضغط لتفعيل أو إيقاف "حماية الأجهزة المسروقة".

إذا حاولت إيقاف "حماية الأجهزة المسروقة" عندما لا تكون في موقع مألوف، يبدأ تأخير الأمان قبل أن تتمكن من إيقافها. يجب إيقاف "حماية الأجهزة المسروقة" قبل بيع أو إعطاء أو استبدال "الآيفون".

ميزة "حماية الأجهزة المسروقة» في تحديث "iOS 17.3" و"iPadOS 17.3" تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمان في أجهزة "أبل". من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات الأمنية المتزايدة، تواصل "أبل" تأكيد ريادتها في مجال حماية الخصوصية والأمان لمستخدميها. يُنصح جميع مستخدمي أجهزة "أبل" بتحميل وتثبيت هذه التحديثات؛ لضمان الحصول على أفضل مستويات الحماية الممكنة.

من خلال هذه التحديثات، تظهر "أبل" التزامها بتوفير تجربة استخدام آمنة ومريحة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم. هذه الخطوة تعد بمثابة تطور مهم في مجال الأمان التكنولوجي، مما يعزز الثقة بين مستخدمي أجهزة "أبل"، ويؤكد أهمية الحفاظ على أمان البيانات والخصوصية في عالم التكنولوجيا المتقدم.