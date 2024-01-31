تسريبات تكشف عن مواصفات جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل إصدار شاومي القادم من الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6S Pro، الذي يأتي بترقية بسيطة لأجهزة Pad 6.

إتجهت التسريبات السابقة للكشف عن المواصفات الرئيسية لجهاز شاومي المرتقب Xiaomi Pad 7 Pro، بينما كشف أحد مستخدمي منصة Weibo اليوم عن تفاصيل إصدار أخر من شاومي يعرف بجهاز Xiaomi Pad 6S Pro.

وتشير التوقعات إلى أن Pad 6S Pro سيكون الإصدار الرابع من سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6، والذي ينضم إلى الإصدار الرئيسي، وإصدار Pro وأيضاً إصدار max.

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ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وحجم شاشة 12.4 إنش، وأبعاد 16:10، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي للتكامل مع سيارة شاومي Xiaomi SUV7، أيضاً من المقرر أن يدعم Pad 6S Pro تقنية الشحن السريع.

يذكر أن تسريبات سابقة جاءت من DCS كشفت عن بعض التفاصيل حول مواصفات جهاز شاومي القادم، والذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يكون Xiaomi Pad 7 Pro.

إلا أن تسريبات أخرى أشارت إلى أن سلسلة Xiaomi Pad 7 تأتي بشاشات OLED، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من أجهزة شاومي اللوحية.