Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن مواصفات جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي

Lebanon 24
31-01-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1159226-638423354796648367.png
Doc-P-1159226-638423354796648367.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل إصدار شاومي القادم من الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6S Pro، الذي يأتي بترقية بسيطة لأجهزة Pad 6.

 

إتجهت التسريبات السابقة للكشف عن المواصفات الرئيسية لجهاز شاومي المرتقب Xiaomi Pad 7 Pro، بينما كشف أحد مستخدمي منصة Weibo اليوم عن تفاصيل إصدار أخر من شاومي يعرف بجهاز Xiaomi Pad 6S Pro.

 

وتشير التوقعات إلى أن Pad 6S Pro سيكون الإصدار الرابع من سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6، والذي ينضم إلى الإصدار الرئيسي، وإصدار Pro وأيضاً إصدار max.

 
Advertisement

ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وحجم شاشة 12.4 إنش، وأبعاد 16:10، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي للتكامل مع سيارة شاومي Xiaomi SUV7، أيضاً من المقرر أن يدعم Pad 6S Pro تقنية الشحن السريع.

 

 يذكر أن تسريبات سابقة جاءت من DCS كشفت عن بعض التفاصيل حول مواصفات جهاز شاومي القادم، والذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يكون  Xiaomi Pad 7 Pro.

 

إلا أن تسريبات أخرى أشارت إلى أن سلسلة Xiaomi Pad 7 تأتي بشاشات OLED، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من أجهزة شاومي اللوحية.

( نبض)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:00 | 2024-01-31
10:00 | 2024-01-31
07:52 | 2024-01-31
06:16 | 2024-01-31
04:00 | 2024-01-31
03:24 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24