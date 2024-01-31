Advertisement

منوعات

عصر "السوشيال ميديا".. تعرفوا بالأرقام إلى أعداد مستخدمي مواقع التواصل حول العالم

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1159315-638423658388305509.png
Doc-P-1159315-638423658388305509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رتفع عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3 في المئة من سكان العالم.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصة بوسائل التواصل واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9 في المئة.
Advertisement

وسجل "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.
وحلّ تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية بـ1.65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.

وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:08 | 2024-02-01
02:00 | 2024-02-01
01:30 | 2024-02-01
00:44 | 2024-02-01
23:17 | 2024-01-31
23:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24