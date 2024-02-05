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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تبدأ العمل على تحديث جديد لكاميرة Galaxy S24

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:00
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سجل عدد من المستخدمين شكاوى حول آداء الكاميرة في هاتف Galaxy S24، والتي تقدم آداء أقل من المتوسط، إلا أن أحدث التفاصيل تؤكد على أن العملاق الكوري قد بدأت في العمل على تحديث لتحسين آداء الكاميرة.

 

أكدت سامسونغ على بدء تطوير تحديث جديد لبرامج هاتف Galaxy S24، والذي تقدم من خلاله الشركة التحسينات المطلوبة في كاميرة الهاتف.

 

وتتضمن الشكاوى التي سجلت في منتدى سامسونج تفاصيل آداء الكاميرة الذي يؤدي إلى ظهور تفاصيل ضبابية في الصور، ولقد إستجابت سامسونغ برد رسمي تؤكد فيه على العمل على معالجة المشكلة في تحديث مستقبلي.

 
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ولقد أوضح مشرف منتدى سامسونغ في تقرير أخر أن سلسلة S24 تأتي بميزة إعادة إنتاج الألوان بآداء طبيعي بمستوى أعلى مقارنة بإصدارات Galaxy S السابقة.

( نبض)
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