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تكنولوجيا وعلوم
لعشاق التصوير: لا تفوّتوا هذه الكاميرا الجديدة.. عملية وخفيفة
Lebanon 24
21-02-2024
|
01:01
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أعلنت fujifilm عن الكاميرا الجديدة التي صممتها لتكون عملية، وتوفر إمكانيات مميزة في توثيق الفيديوهات والصور.
وتتميز كاميرا X100VI بتصميم كلاسيكي، وهيكل متين وخفيف الوزن نسبيا مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك، وجهّزت بالعديد من الأزرار الخارجية للتحكم بأليات التصوير ونسبة الضوء التي تتلاقها العدسة.
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الكاميرا حصلت على عدسة 23 ملم بفتحة f/2، دقتها 40 ميغابيكسل، وزودت بشاشة خلفية متحركة تسهل عملية توثيق الفيديوهات والصور.
ودعمتها fujifilm بعشرين نموذج محاكاة لتوثيق الفيديوهات والصور، ومعالج X-5 الذي منحها سرعة أكبر بمرتين تقريبا مقارنة بكاميرات X100V، كما زودتها بتقنيات وبرمجيات متطورة للتركيز على العناصر في الصورة، وتقنيات Wi-Fi للاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى وبث الصور والفيديوهات.
وستطرح هذه الكاميرا بسعر 1600 دولار تقريبا، كما ستتوفر لها العديد من العدسات والملحقات الخارجية. (روسيا اليوم)
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