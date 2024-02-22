هاتف جديد قابل للطي من هواوي.. هذه مواصفاته

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كشفت هواوي عن "Pocket 2" الذي صمم ليكون من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (170/75.7/7.3) ملم، وزنه 199 غ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8.والشاشة الأساسية له أتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاسها 6.94 بوصة، دقة عرضها (2960/1136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية الصغيرة فأتت LTPO OLED بمقاس 1.15 بوصة، دقة عرضها (340/340) بيكسل.