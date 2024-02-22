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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد قابل للطي من هواوي.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
22-02-2024 | 23:49
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كشفت هواوي عن "Pocket 2" الذي صمم ليكون من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (170/75.7/7.3) ملم، وزنه 199 غ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8.
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والشاشة الأساسية له أتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاسها 6.94 بوصة، دقة عرضها (2960/1136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية الصغيرة فأتت LTPO OLED بمقاس 1.15 بوصة، دقة عرضها (340/340) بيكسل.
 


يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.0، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية بسعة 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت بأربع عدسات بدقة (50+12+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، كما يمكن شحنها لاسلكيا. (روسيا اليوم)
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