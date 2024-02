سامسونغ تتيح لمستخدمي أندرويد تجربة Galaxy AI

Advertisement

تأتي سلسلة Galaxy S24 الجديدة من سامسونغ مزودة بالعديد من الترقيات العتادية، مع الترقيات البرمجية حظيت بالاهتمام الكبير.وزودت الشركة هذه الهواتف بواجهة المستخدم One UI 6.1 المتميزة بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي تعزز تجربة المستخدم بما يتجاوز المواصفات العتادية.ويفضل العديد من المستخدمين تجربة هذه المزايا الجديدة مباشرة، مع أنه قد لا يكون من الممكن الانتقال إلى هاتف جديد بناءً على مثل هذه الفرضية.ومن أجل إقناع هؤلاء المستخدمين، حدثت سامسونج تجربة Try Galaxy لتقديم العديد من مزايا Galaxy AI، وذلك لكي تتمكن من تجربتها عبر هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد ومعرفة إذا كانت تستحق.وكانت سامسونغ قد أطلقت تجربة Try Galaxy عبر نظام iOS أولًا، مستهدفة مستخدمي آيفون في محاولة لجذبهم.وأعلنت الشركة الآن أن تطبيق Try Galaxy متوفر عبر نظام أندرويد، مما يسمح لأصحاب الهواتف غير التابعة لشركة سامسونغ بتجربة تجربة غالاكسي.ويعني هذا أنه أصبح بإمكان المزيد من المستخدمين استكشاف المزايا الحديثة لسلسلة Galaxy S24 وواجهة المستخدم One UI 6.1.ويحاكي تطبيق Try Galaxy المحدث تجربة النظر إلى شاشة Galaxy S24 الرئيسية الفعلية.وبمجرد دخول المستخدمين إلى التطبيق، تساعدهم البرامج التعليمية والمحتوى التفاعلي في التنقل.وتتضمن تجربة سامسونج الآن العديد من مزايا Galaxy AI، مثل الترجمة المباشرة ومساعد الدردشة ومساعد الملاحظات ومساعد الصور ودائرة البحث.ومن أجل تجربة مزايا Galaxy AI، توجه إلى موقع Try Galaxy من متصفح الويب ضمن هاتفك واتبع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.ويوصي موقع الويب مستخدمي أندرويد بتثبيت تطبيق الويب، وتبدو التجربة وكأنك ثبتت واجهة المستخدم One UI 6.1 عبر هاتفك.وتدعم تجربة Try Galaxy ما يصل إلى 20 لغة، وذلك لكي تتمكن من الحصول على عرض توضيحي مفيد بخصوص كل ما يتعلق بسلسلة Galaxy S24.ومن أجل معرفة المزيد بخصوص نظام غالاكسي البيئي، يمكن للمستخدمين التمرير عبر بطاقات المعلومات التي تقدم مزايا، مثل الاتصال السلس بين الأجهزة المتعددة وإمكانيات مشاركة الملفات.