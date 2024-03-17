كل ما يجب معرفته عن روبوت الدردشة Grok الخاص بإيلون ماسك

Advertisement

قدمت شركة "XAl" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، برنامج دردشة آليًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم Grok، حيث بات متاحا للمستخدمين خلال اشتراك Premium+ في منصة التواصل الاجتماعي X.وبإمكان برنامج Grok إنشاء نص والمشاركة في محادثات مع المستخدمين، على غرار ChatGPT والأدوات الأخرى، لكن على عكس برامج الدردشة المتوفرة، يمكن لبرنامج Grok الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من خلال منصة X وهو مبرمج للرد على الأسئلة المثيرة والاستفزازية بإجابات بارعة ومتمردة.ويوصف هذا البرنامج على أنه يشبه إلى حد ما إيلون ماسك نفسه، حيث من المفترض أن يكون نوعًا من "شات بوت" مرح وممتع، يمكن إجراء محادثة أكثر غرابة أو سخرية معه، في حين إنه مبرمج للرد على الأسئلة المثيرة والاستفزازية بإجابات بارعة ومتمردة.يُعتقد أن اسم "غروك" نشأ من رواية الخيال العلمي التي كتبها روبرت هاينلين عام 1961 "غريب في أرض غريبة"، حيث تستخدم الشخصية الرئيسية في القصة، وهو أحد سكان المريخ، مصطلح Grok لنقل فهم عميق وبديهي لشيء ما.وعلى الرغم من أن ماسك لم يؤكد رسميًا معنى الاسم، إلا أنه نشر رواية Stranger in a Strange Land على موقع X في اليوم التالي للإعلان عن اسم Grok.جرى تدريب Grok باستخدام مجموعة تقنية مخصصة تعتمد على نظام إدارة البرامج Kubernetes وإطار التعلم الآلي JAX ولغة الترميز Rust، وكلها ساعدت "xAI" على تطوير Grok بشكل أسرع وأكثر كفاءة من روبوتات الدردشة الأخرى.وكغيره من روبوتات الدردشة، جرى تدريب Grok على كميات هائلة من البيانات النصية المأخوذة من الإنترنت، والتي تتضمن كل شيء بدءًا من مقالات ويكيبيديا إلى الأوراق العلمية.لكن ما يجعل Grok مختلفًا هو وصوله المباشر إلى المنشورات على X، وهذا يمكّنه من الحصول على المعرفة في الوقت الفعلي، ما يمنحه ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى.يقدم Grok أسلوبين للتفاعل هما الوضع المرح والوضع العادي، وافتراضيًا، يعمل Grok في وضع المرح، مما يجعله يتخذ شخصية تتمتع بروح الدعابة، وفي بعض الأحيان، ينتج استجابات غير صحيحة.وعادةً ما يقدم الوضع العادي إجابات أكثر دقة، ولكن كما هو الحال مع جميع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقول الشركة المطورة للبرنامج إن "Grok" لا يزال بإمكانه إنشاء معلومات خاطئة أو متناقضة.وجرى تصميم حس الفكاهة لدى Grok على غرار "دليل المسافر إلى المجرة" للكاتب "دوغلاس آدامز"، وهو أحد الكتب المفضلة لدى ماسك، والذي وصفه بأنه كتاب عن الفلسفة، متنكر في هيئة كتاب عن الفكاهة.يستطيع Grok صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتصحيح الأخطاء البرمجية، وتوليد الأفكار، وكل ذلك بلغة تشبه لغة البشر، فالبرنامج ببساطة يتلقى الطلبات مثل أمر أو سؤال، ويطبق المعرفة من بيانات التدريب الخاصة به، ويستخدم شبكات عصبية متطورة لإنشاء نصوص ذات صلة.وتقول شركة xAI إن Grok على استعداد للإجابة على الأسئلة التي ترفضها معظم برامج الدردشة الأخرى، بغض النظر عن مدى كونها محرمة أو ضارة، فيما يمكن لـ Grok أيضًا التعامل مع استعلامات متعددة في وقت واحد ويسمح للمستخدمين بالتبديل بين تلك الإجابات.وفي حين أن كلا من Grok وChatGPT يشتركان في هدف تسهيل التفاعلات الشبيهة بالبشر من خلال الذكاء الاصطناعي، إلا أنهما يتعاملان معه بطرق مختلفة إلى حد ما، ويقدمان نقاط القوة والضعف الفريدة الخاصة بهما.ومن بين أبرز الفروقات هو أن لدى Grok إمكانية الوصول إلى المعلومات بالوقت الفعلي Real-TI بينما لا يتمكنChatGPT من القيام بذلك، أما من ناحية الأجوبة السياسية فإن ChatGPT أفضل من Grok الذي بدوره يعتبر أفضل في الإجابة على أسئلة امتحان واختبار روبوتات الدردشة.ومن ناحية إنشاء الصور، يمكن لـ ChatGPT معالجة الصور، بينما لا يستطيع Grok القيام بذلك، من الفروقات المهمة أيضًا هو أن ChatGPT مجاني، بينما تكلفة Grok هي 16 دولارًا شهريًا.