وُجدت عام 2004.. ميزة قديمة من فايسبوك ستعود

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أعادت فيسبوك إحياء ميزة “النكز” Poke بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، وأضافت منصة التواصل الاجتماعي زر النكز إلى تصميم موقع الويب بحيث يكون أكثر وضوحًا عبر نسخة الويب أو في التطبيق.وعدلت فيسبوك التصميم في أوائل عام 2024 مما جعل زر النكز أكثر وضوحًا، ويظهر التصميم الجديد الزر بجوار أي اسم يبحث عنه مستخدم فيسبوك عبر منصة التواصل الاجتماعي.وأعطى مستخدمو فيسبوك الشباب استجابة إيجابية للتصميم الجديد، وارتفعت نسبة استخدام الزر بمقدار 1300 في المئة خلال الشهر الماضي بعد تعديلات ميتا.ويعد النكز ميزة معروفة عبر منصة التواصل الاجتماعي، وهي إحدى أقدم مزايا فيسبوك، ويرجع تاريخها إلى تأسيس المنصة في عام 2004، وكانت موجودة حتى عندما كان يطلق على المنصة اسم TheFacebook.(البوابة العربية للأخبار التقنية)