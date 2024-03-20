17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
وُجدت عام 2004.. ميزة قديمة من فايسبوك ستعود
Lebanon 24
20-03-2024
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت فيسبوك إحياء ميزة “النكز” Poke بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، وأضافت منصة التواصل الاجتماعي زر النكز إلى تصميم موقع الويب بحيث يكون أكثر وضوحًا عبر نسخة الويب أو في التطبيق.
Advertisement
وعدلت فيسبوك التصميم في أوائل عام 2024 مما جعل زر النكز أكثر وضوحًا، ويظهر التصميم الجديد الزر بجوار أي اسم يبحث عنه مستخدم فيسبوك عبر منصة التواصل الاجتماعي.
وأعطى مستخدمو فيسبوك الشباب استجابة إيجابية للتصميم الجديد، وارتفعت نسبة استخدام الزر بمقدار 1300 في المئة خلال الشهر الماضي بعد تعديلات ميتا.
ويعد النكز ميزة معروفة عبر منصة التواصل الاجتماعي، وهي إحدى أقدم مزايا فيسبوك، ويرجع تاريخها إلى تأسيس المنصة في عام 2004، وكانت موجودة حتى عندما كان يطلق على المنصة اسم TheFacebook.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
05:18 | 2024-03-20
20/03/2024 05:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه
Lebanon 24
مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه
04:45 | 2024-03-20
20/03/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
06:00 | 2024-03-20
20/03/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2024-03-20
هاتف جديد من ZTE.. اكتشفوا مميزاته
14:05 | 2024-03-20
أسباب جوهرية ستجعلك تستخدم أجهزة تدعم WiFi 7.. هذه هي
11:00 | 2024-03-20
ما العلاقة بين ألعاب الفيديو والعجز الجنسيّ؟
10:54 | 2024-03-20
الخطر كبير.. عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم ما هو تأثيرها؟
10:05 | 2024-03-20
غرامة كبيرة من فرنسا على شركة "غوغل"... هذه قيمتها
08:08 | 2024-03-20
شركة تبدأ ببيع "التاكسي الطائر" (فيديو)
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24