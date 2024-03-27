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تكنولوجيا وعلوم

Galaxy AI.. قريبًا إلى هواتف سامسونغ الرائدة

Lebanon 24
27-03-2024 | 17:45
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تتلقى هواتف سامسونغ Galaxy S23 و +S23 و S23 Ultra و S23 FE، بالإضافة إلى هاتفي Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5 القابلين للطي في تاريخ 28 آذارOne UI 6.1، وهو التحديث الذي يجلب مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Galaxy AI.
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وفيما يتعلق بالأجهزة اللوحية، فإن سامسونغ  ترسل التحديث إلى إصدارات الشبكة اللاسلكية من Galaxy Tab S9 و +Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra، في حين تتلقى الإصدارات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التحديث في شهر نيسان.

وتشمل الميزات:

-Circle to Search: تعد هذه الميزة مشابهة لميزة Google Lens، مع أنه من الأسهل الوصول إليها.
-الترجمة المباشرة: ترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي للمكالمات الهاتفية مع التسميات التوضيحية المباشرة الاختيارية أيضًا.
-التحرير التوليدي: تتيح هذه الميزة تغيير حجم الكائنات وإزالتها وملء الخلفية دون الحاجة إلى مهارات فوتوشوب.
-مساعد الدردشة: تعد هذه الميزة مخصصة للوحة مفاتيح سامسونج، وتقدم الترجمة والنصائح بخصوص أسلوب الكتابة والتعديلات الإملائية والنحوية.
-مساعد الملاحظات: توفر هذه الميزة الملخصات التلقائية وترجمات الملاحظات.
-مساعد النسخ: توفر هذه الميزة إمكانية تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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