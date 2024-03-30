سامسونغ تطلق هاتفها الذكي Galaxy M55 5G

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy M55 5G من الفئة المتوسطة، وبدأت إتاحته في الأسواق العالمية.

ويضم الهاتف الجديد شاشة من نوع AMOLED Plus قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وتحتوي الشاشة على ثقب للكاميرا الأمامية، وحساس لبصمات الأصابع.

ويحتوي هاتف Galaxy M55 5G على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واطًا. وفيما يتعلق بالاتصال، فإن الهاتف يدعم شبكات واي فاي 6، وبلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس.

ويتوفر هاتف Galaxy M55 بلونين هما الأخضر والأزرق، وقد بدأت الشركة إتاحته للمستهلكين في الأسواق العالمية، وتحديدًا في البرازيل، بسعر يعادل 500 دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن توفر سامسونغ الهاتف في المزيد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة بأسعار أقل من السوق البرازيلية.

( ait news)