غوغل تطور خاصية جديدة للتراسل.. ما هي؟

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تعمل شركة غوغل على تطوير خاصية جديدة لتسهيل تبادل الرسائل النصية SMS بين الهواتف، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، وذلك اعتماداً على اتصالها بالأقمار الاصطناعية.وبحسب تقرير لموقع 9to5Google، فإن إصداراً جديداً من تطبيق Google Messages يحتوي كوده المصدري على مجموعة من العبارات الخاصة بإشعارات تنبيهية ستظهر للمستخدم مستقبلاً، تعرّفه بطريقة عمل الميزة الجديدة.وجاءت الرسائل التنبيهية في الإصدار التجريبي 20240329_01_RC00، لتشير إلى أنه ليتمكن المستخدم من إرسال أو استقبال أي رسائل نصية عبر الأقمار الاصطناعية، لا بد أن يتواجد في مكان مكشوف.كما جاء في إحدى الرسائل التنبيهية أن "التراسل النصي عبر الأقمار الاصطناعية قد يستغرق وقتاً أطول من التراسل عبر شبكات المحمول التقليدية، كما أنه لا يتيح تبادل الصور والفيديوهات".وستتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "أندرويد"، مراسلة أي شخص يستخدم خدمة Google Messages عبر الأقمار الاصطناعية، طالما أن الشخص المرسل يعرف رقم هاتف المستقبل، بحسب التقرير.ويشير الكود البرمجي للإصدار التجريبي لتطبيق Google Messages إلى وصول الشركة لتطوير ميزة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لمراحل متقدمة على متن أجهزة "أندرويد".وفي آب الماضي، كشفت تقارير عن تعاون بين غوغل، وشركة "غارمين" Garmin الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. إذ تحدّث المطور نيل راهموني، في منشور على منصة "إكس"، عن وجود الخدمة الجديدة في الكود المصدري للنسخة التجريبية من إصدار "أندرويد".وأوضح أن الاعتماد على خدمات "غارمين" سيفتح المجال أمام مستخدمي "أندرويد" في أكثر من 150 دولة حول العالم للحصول على الميزة الجديدة فور إطلاقها.ووفقاً لموقع شركة "جارمين"، فإن أجهزتها لتقديم الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مثل جهاز inReach Mini 2، تعتمد على شبكة أقمار "إيريديوم" التي تغطي قطاعاً كبيراً من دول العالم، بما يشمل دولاً عربية مثل السعودية والإمارات ومصر.وسيشعل تقديم غوغل لميزة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، المنافسة أمام هواتف "آيفون"، التي تحمل هذه الميزة منذ إصدارها سلسة هواتفها "آيفون 14" في عام 2022، عندما أطلقت الشركة ميزة EmergencySOS، التي تتمثل في إرسال رسالة استغاثة إلى جهات الطوارئ.ولكن مع الميزة التجريبية من "أندرويد" فإن الأمر سيتخطى ذلك ليقدم إمكانية إرسال رسائل SMS تقليدية عبر الأقمار الاصطناعية. (الشرق)