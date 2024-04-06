نصائح هامة لاستخدام هاتفكم الذكي أثناء السفر.. هذا ما عليكم فعله

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أصبحت الهواتف الذكية أداة لا يستغنى عنها في الحياة اليومية، ووسيلة مهمة للتواصل مع الناس ومعرفة الأخبار خصوصا أثناء السفر والترحال.وبشأن هذا الموضوع، قال الخبير التقني ومدير قسم المنتجات في متجر RuStore الإلكتروني الروسي، ألكسندر روسناك:"عند التحضير للسفر أو التخطيط لرحلة سياحية يجب الانتباه للهاتف الذكي، وإعداده مسبقا ليتمكن من خدمتنا أثناء الرحلة، أولا وقبل كل شيء يجب تفعيل وظيفة التجوال في إعدادات ضبط شبكات الاتصال حتى يتمكن الجهاز من الاتصال بالشبكات الخلوية في الأماكن التي يتواجد فيها المستخدم، وتوفر شركات الاتصالات اليوم عدة باقات تؤمن إمكانية الاتصال أو استخدام الإنترنت أثناء التواجد في بلدان مختلفة".وأضاف:" أثناء السفر يجب ضبط إعدادات التطبيقات كي لا تقوم بتحميل الصور والفيديوهات غير الضرورية أثناء استعمال بيانات الإنترنت من خلال الشبكة الخلوية، كما يجب ضبط بعض التطبيقات وخدمات التخزين السحابي كي لا تعمل بشكل مستمر وتستنزف بطارية الهاتف، وإذا كان المستخدم متواجدا في مكان ما وليس بحاجة إلى الإنترنت يجب عليه إيقاف الاتصال بشبكات الإنترنت الخلوية في هاتفه أيضا".ومن الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها في الهاتف أيضا قبل السفر، تحميل الخرائط الإلكترونية للبلد أو المنطقة التي نخطط لزيارتها، فهذا الأمر سيمكننا من تحيد المواقع والوجهات دون الحاجة لاستعمال الإنترنت.ونصح روسناك الذين يخططون للسفر بالحصول على مصدر طاقة خارجي للهاتف مثل الـ power bank، وحماية الهاتف من الصدمات من خلال تجهيزه بغطاء حماية خارجي وواقيات للشاشة، أو وضع الجهاز في حافظات خاصة تحميه من المياه والغبار والصدمات. (روسيا اليوم)