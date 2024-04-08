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تكنولوجيا وعلوم

HP تكشف عن أجهزة كروم بوك جديدة

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:27
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كشفت شركة HP عن مجموعة جديدة من أجهزة كروم بوك بمعالجات حديثة من شركة إنتل وأسعار معقولة تناسب الطلاب والمستخدمين العاديين.

  ويتميز الجهاز أيضًا بكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسل، لإجراء مكالمات فيديو واضحة، مما يجعله اختيارًا رائعًا لراغبي التعلم عبر الإنترنت أو الاجتماعات عن بُعد، خاصةً وأنه من فئة أجهزة “كروم بوك بلس” المميزة.

 وتقدم HP أيضًا جهاز HP Chromebook x360 الأساسي بشاشة قياسها 14 إنشًا بطرازين مختلفين، ويحتوي كلا الطرازين على الشاشة نفسها التي تعمل باللمس، وكاميرا ويب بدقة قدرها 720 بكسل.

وتطرح الشركة جهاز HP Chromebook x360 بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي، مما يجعله خيارًا مناسبًا  للطلاب أو المستخدمين العاديين، في حين يأتي إصدار بلس بسعر قدره 600 دولارٍ أميركي.

( ait news)
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