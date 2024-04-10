نوبيا تطرح هاتفها القابل للطي.. سيتوفر في الدول العربية

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أعلنت شركة نوبيا Nubia عزمها إتاحة هاتفها الجديد القابل للطي Nubia Flip 5G في الأسواق العالمية، وسيكون الهاتف متاحًا في عدة دول عربية في المرحلة الأولى للإطلاق.وستطرح الشركة الهاتف في مصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية شهر نيسان الجاري.وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الشركة أيضًا هاتفها في الولايات المتحدة وفيتنام وماليزيا ونيوزلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وباكستان، دون إشارة إلى طرح الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.ويحمل الهاتف شاشة داخلية قياسها 6.9 إنشات بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتزًا، ويمكن طيها على نفسها عموديًا، علمًا بأنه توجد أيضًا شاشة خارجية دائرية صغيرة قياسها 1.4 إنش يمكنها عرض الوقت والتاريخ والإشعارات، كما تتيح الشركة للمستخدمين تخصيصها على النحو الذي يرغبون فيه.ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 1، مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت، ويحمل بطارية سعتها 4310 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 33 واطًا، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.ويتميز هاتف Nubia Flip 5G بسعره التنافسي الذي يقل عن سعر المنتجات المنافسة مثل Galaxy Z Flip 5 من سامسونج أو Moto Razr من موتورولا، إذ يبدأ سعره من 500 دولارٍ أمريكي تقريبًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)