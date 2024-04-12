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تكنولوجيا وعلوم
لتحسين جودة صوت المكالمات على آيفون.. اتبعي هذه الخطوات
Lebanon 24
12-04-2024
|
00:44
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يمكن لأصحاب هاتف آيفون تحسين جودة الصوت عند إجراء المكالمات الهاتفية، عن طريق وظيفة "عزل الصوت" (Voice Isolation).
وتتوفر هذه الوظيفة بدءاً من الإصدار iOS 15 لبرنامج Facetime وبدءاً من الإصدار iOS 16.4 للمكالمات الهاتفية، ويمكن تفعيلها كما يلي:
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افتح مركز التحكم (Control Center) في أثناء المكالمة، عن طريق المسح لأسفل من الحافة العلوية اليمنى للشاشة.
انقر على "وضع الميكروفون" (Mic Mode)، وحدد "عزل الصوت" (Voice Isolation).
والآن يتم عزل الضوضاء المحيطة، ويتم تفضيل صوت الشخص على آيفون.
جدير بالذكر أن هذه الوظيفة تتوفر للموديلات الحديثة من آيفون، اعتباراً من XR/XS والأحدث.
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