سماعات جديدة من آبل.. هذه مواصفاتها وأسعارها

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انتشرت العديد من الشائعات التي تشير إلى أن آبل تخطط لطرح الجيل الرابع من سماعتها اللاسلكية (AirPods 4) بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 16 القادمة، ومن المقرر أن تبدأ عملية إنتاج السماعات الجديدة خلال شهر أيار.بالإضافة إلى ذلك، انتشرت العديد من الشائعات حول المزايا والمواصفات التي تتمتع بها السماعات الجديدة، فما هي أبرزها؟أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية أن آبل تخطط لطرح إصدارين من الجيل الرابع من سماعتها اللاسلكية (AirPods 4)، وتخطط آبل لإيقاف بيع الجيل الثاني والثالث من سماعات AirPods بعد طرح إصداري AirPods 4 الجديدين. وتبيع آبل حاليًا الجيل الثاني والثالث من سماعة AirPods بسعر قدره 130 و 180 دولارًا أميركيًا تقريبًا، وعلى الأغلب ستطرح الإصدارين القادمين من AirPods 4 بالأسعار نفسها.من المُتوقع أن تحصل الطرز الجديدة من AirPods 4 على تصميم مُحدّث، وتحسينات في جودة الصوت. وقد يدعم الإصدار الأغلى مزايا متقدمة مثل: إلغاء الضوضاء النشطة؛ مما يجعله مشابهًا لطراز AirPods Pro 2، وقد يعمل بمعالج أكثر قوة من المعالج الذي يعمل به طراز AirPods Pro 2، وأما الطراز الأرخص فقد يُطلق عليه اسم AirPods Lite، وقد يُباع بسعر منخفض يقارب 100 دولار.من المُتوقع أن تأتي سماعات AirPods 4 مع علبة شحن تتضمن منفذًا من نوع USB-C بدلًا من نوع Lightning، فقد بدأت آبل باستخدام منفذ USB-C في طراز AirPods Pro 2 وفي أحدث هواتف آيفون وهي سلسلة هواتف آيفون 15، ومن المُتوقع أيضًا أن تضيف آبل منفذ USB-C إلى جميع طرز AirPods القادمة، ومنها: الجيل الثاني من AirPods Max الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2024.من المتوقع أيضًا أن يحصل طراز واحد على الأقل من طرز AirPods 4 الجديدة على مزية Find My المتوفرة في طراز AirPods Pro 2 مع مكبر صوت مدمج في علبة الشحن لتسهيل العثور على السماعات في حال فقدانها.من المُتوقع أن تضيف آبل بعض المستشعرات الجديدة إلى سماعات AirPods 4 للمساعدة في تتبع المؤشرات الصحية، ومنها: مستشعرات درجة الحرارة، وقد أشار جورمان إلى أن مستشعرات درجة الحرارة المضافة إلى AirPods ستساعد منتجات آبل الأخرى، مثل: Apple Watch وتطبيق Health في تحديد درجة حرارة جسم المستخدم بدقة عالية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)