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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تطرح EVO Plus micro SD.. بطاقات ذاكرة بسرعات قياسية
Lebanon 24
18-04-2024
|
01:30
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كشفت شركة سامسونغ، المتخصصة في تقنية صناعة الذواكر المتطورة، عن أحدث إصدار من بطاقات الذاكرة EVO Select و EVO Plus micro SD، المصممة للأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة باليد.
وتتميز بطاقات الذاكرة EVO Select و EVO Plus micro SD بسرعات نقل محسنة تصل إلى 160 ميجابايت/ الثانية؛ أي بزيادة قدرها 23% من الإصدارات السابقة.
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وتأتي بطاقات الذاكرة الجديدة micro SD بأحجام متنوعة لتتناسب مع احتياجات المستخدمين، وبفضل سرعات النقل التي تصل إلى 160 ميجابايت/ الثانية، يمكن للمستخدمين نقل وتخزين كل شيء على الفور، بدءًا من الصور والمقاطع المرئية وحتى ألعاب الهاتف الذكي.
وتتميز بطاقات الذاكرة المتعددة الاستخدامات بتوافقها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة باليد العاملة بنظام أندرويد، مما يضمن توافق بطاقة واحدة مع أجهزة متعددة في منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تصنيف السرعة من المستوى الثالث (U3) التوافق مع معظم أجهزة تسجيل الفيديو بدقة عرض قدرها 4K. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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