إليكم أبرز الساعات الذكية التي تدعم خدمة Google Pay

تتوفر العديد من الساعات الذكية التي تُلبي احتياجات المستخدمين من مختلف الفئات، وإذا كنت تريد ساعة ذكية يمكن استخدامها للدفع اللا تلامسي، فستجد العديد من ساعات أندرويد التي تدعم خدمة Google Pay التي تتيح لك ترك محفظتك في المنزل والدفع باستخدام ساعتك فقط في المواقع التي تُقبل فيها عمليات الدفع دون تلامس.

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فما هي أبرز هذه الساعات؟

1- ساعة سامسونغ Galaxy Watch 6:

تضم ساعة سامسونغ Galaxy Watch6 شاشة من نوع (Super AMOLED)، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى، وتتوفر بحجمين وبعدة ألوان مختلفة.



تعمل هذه الساعة بنظام التشغيل Wear OS 4، وتدعم خدمة Google pay للدفع اللاتلامسي، وتأتي مع إطار لمسي يحيط بالشاشة يمكنك تحريكه بإصبعك للتنقل بين القوائم واستخدام النقرات لتحديد أي تطبيق أو إعداد معين.



تحتوي Galaxy Watch6 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية التي تسمح لك بتتبع جميع الأنشطة الرياضية التي تمارسها، بالإضافة إلى تتبع النوم، ومعدل ضربات القلب، والتوتر والإجهاد وغير ذلك.



وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر ساعة سامسونغ Galaxy Watch6 بالعمل مدة قدرها 40 ساعة.



تُباع ساعة Galaxy Watch6 بسعر يبدأ من 240 دولارًا.





2- ساعة غوغل Pixel Watch 2:

تأتي ساعة غوغل Pixel Watch 2 في هيكل دائري مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره، وتتوفر بحجم واحد يبلغ 41 ملم، وتمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.



تضم ساعة Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة المتر المربع.



تعمل هذه الساعة بمعالج (Qualcomm 5100) وبنظام التشغيل Wear OS 4، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 2 غيغابايت، وتمتاز عن الطراز السابق بأنها تحتوي على 3 مستشعرات جديدة لمنحك رؤى عميقة للمؤشرات الصحية، كما أضافت غوغل إليها بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة.



تُباع ساعة Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 300 دولار.



3- ساعة OnePlus Watch 2:

OnePlus Watch 2 هي أحدث ساعة ذكية تطلقها شركة ون بلس، وتمتاز بأنها تتضمن العديد من المزايا والتحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ تعمل ساعة OnePlus Watch 2 بمعالجين، هما: Snapdragon W5 و BES 2700، ويعمل كل معالج مع نظام تشغيل مختلف، وتغير الساعة النظام تلقائيًا بحسب المهمة؛ إذ يعمل معالج Snapdragon W5 مع نظام Wear OS لأداء المهام الخاصة بتشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية ومنها Google Pay، ويعمل معالج BES 2700 مع نظام RTOS لأداء المهام اليومية الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية وتتبع الإشعارات والمكالمات.



تأتي ساعة OnePlus Watch 2 في هيكل دائري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتوي على زر مادي يُستخدم لتشغيل أوضاع التمرين المختلفة، وتتوفر بحجم واحد قدره 46 ملم، وتتمتع بطاريتها بعمر طويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 100 ساعة.



تُباع ساعة OnePlus Watch 2 بسعر قدره 300 دولار. (البوابة العربية للأخبار التقنية)