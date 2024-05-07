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تكنولوجيا وعلوم

بروتون تعزز تطبيقها لإدارة كلمات المرور Proton Pass

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:30
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تعمل بروتون على إنشاء مجموعة برامجها مع خدمات جديدة، مثل Proton Pass، وهو مدير كلمات المرور المشفرة من طرف إلى طرف، والمزيد.

 وتلقى Proton Pass تحديثًا مهمًا مع التركيز على الأمان، وأصبح Proton Pass الآن أقوى بفضل خدمة Pass Monitor المحتوية 4 طبقات من حماية الهوية وبيانات تسجيل الدخول.

 وتنبهك Pass Monitor إلى نقاط الضعف في الحساب وخروقات البيانات حتى تتمكن من الدفاع عن حساباتك تجاه الهجمات.

 كما تراقب Pass Monitor حسابك تلقائيًا وترشدك عبر الحلول في حالة تسرب بياناتك من خدمة تابعة لجهة خارجية.

 وتتصفح الخدمة أسواق البيانات غير المشروعة على الويب المظلم وتنبه الأشخاص إذا تسربت عناوين البريد الإلكتروني من بروتون والأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني وما يصل إلى 10 عناوين بريد إلكتروني مخصصة.

 وفي حال وجدت الخدمة أي شيء، فإنها تنبهك حتى تتمكن من اتخاذ إجراء سريع لتأمين حساباتك.

 وتتضمن Pass Monitor ميزة سلامة كلمة المرور من أجل تحدد كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها الواجب تحديثها.

 وتعد المصادقة الثنائية غير النشطة جزءًا من مجموعة الأدوات، وهي بمنزلة طبقة إضافية من الأمان تحدد الحسابات المختلفة التي توفر خيار المصادقة الثنائية.

 وأضافت بروتون ميزة Proton Sentinel إلى Pass Monitor. وتستخدم الخدمة مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والمحللين البشريين لاكتشاف هجمات الاستيلاء على الحساب ومنعها.

 وتتوفر عمليات التحقق من سلامة كلمة المرور والمصادقة الثنائية غير النشطة للمستخدمين مجانًا، مع أن مراقبة الويب المظلم و Proton Sentinel مخصصة للأعضاء الذين يدفعون فقط.

 وتطرح بروتون هذه الأدوات الجديدة للمستخدمين الحاليين في الأيام القليلة المقبلة، وهي متوفرة عبر أنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد و iOS. ( ait news)

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