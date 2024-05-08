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تكنولوجيا وعلوم

شركة "Amazfit" تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية... ما هي مواصفاتها؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:15
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أعلنت Amazfit عن الساعة الجديدة Bip 5 Unity التي حصلت على مواصفات تجعلها من أكثر الساعات الذكية عملية وتطورا.

وتأتي الساعة بهيكل متين محاط بإطار فولاذي مضاد للصدأ والصدمات، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
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أما شاشتها فأتت من نوع LCD، مقاسها 1.91 بوصة، دقة عرضها (320/280) بيكسل، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصلت الساعة على مستشعرات لقياس عدد الخطوات ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت بأكثر من 100 واجهة تشغيل، و120 وضعا رياضيا لتحفيز المستخدم على ممارسة الرياضة.

 ويمكن التحكم بالساعة عبر مساعد Alexa الصوتي أو من خلال تطبيق يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية، كما زودتها Amazfit ببطارية بسعة 300 ميلي أمبير، ويمكن لهذه البطارية تشغيل الساعة لمدة 11 يوما في حال الاستخدام العادي، و26 يوما في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

وستطرحها Amazfit في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس يبلغ 60 دولارا تقريبا. (روسيا اليوم)
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