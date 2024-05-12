لتحرير المساحة.. إضافة جديدة من "مايكروسوفت" تخص "PC Manager"

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حصل تطبيق مايكروسوفت المسمى PC Manager على تحديث كبير من خلال إضافة ميزة تنظيف الملفات المحسنة، وهي ميزة تتيح لك تحرير المساحة بسهولة.ويتاح التطبيق للأشخاص في بعض المناطق، مثل آسيا والمملكة المتحدة، وهو من تطوير مجموعة صغيرة من مهندسي الشركة المقيمين في آسيا.وتصف مايكروسوفت PC Manager بأنه تطبيق بسيط يحرر ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية.كما أنه يجعل جهاز الحاسوب العامل بنظام ويندوز يعمل بطريقة سريعة عن طريق مسح الملفات المؤقتة أو ذاكرة التخزين المؤقتة لتحديثات ويندوز Windows Update.وطور PC Manager أساسًا لسوق جنوب آسيا. ويفضل الأشخاص في بلدان مثل الصين التطبيقات التي يمكنها تعزيز أداء ويندوز بسرعة عن طريق إفراغ مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، مثل CCleaner.ويريد مطورو مايكروسوفت أن يستخدم الأشخاص خارج آسيا التطبيق، ويحاولون زيادة فوائد PC Manager. (البوابة العربية للأخبار التقنية)