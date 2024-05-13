22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آخر خبر عن "فيسبوك".. ما هي قصته مع المواقع الإخبارية؟
Lebanon 24
13-05-2024
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقريرٌ جديد بأنّ منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قد قللت عن عمد الزيارات المحولة منها إلى المواقع الإخبارية الخارجية بنسبة كبيرة بلغت 50% خلال العام الماضي.
Advertisement
واعتمد التقرير الصادر عن مؤسستي Chartbeat و Similarweb على تحليل حركة الزوار في نحو 800 موقع إخباري باستخدام بيانات تتبع من جهات خارجية لتقدير حجم الزيارات المحولة من فيسبوك.
وتظهر البيانات التي جُمعت منذ عام 2018 أن الزيارات إلى المواقع الإخبارية الخارجية من فيسبوك قد تراجعت بنسبة قدرها 58% خلال السنوات الست الماضية، وبنسبة قدرها 50% خلال العام الماضي.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن فيسبوك الآن يستحوذ على نسبة قدرها 7% فقط من الزيارات الإجمالية لتلك المواقع في التقرير.
وفي العام 2018، شكلت الزيارات المحولة من الشبكة الاجتماعية الشهيرة نحو 30% من إجمالي الزيارات.
وبحسب التقرير، فقد تأثرت المواقع الصغرى على نحو كبير بالتغييرات التي أجرتها المنصة.
(aitnews)
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
08:04 | 2024-05-12
12/05/2024 08:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
06:47 | 2024-05-12
12/05/2024 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بالطقس المُشمس: منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهذا ما يحمله!
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بالطقس المُشمس: منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهذا ما يحمله!
06:05 | 2024-05-12
12/05/2024 06:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "الخائن" ترزق بمولودها الثالث
Lebanon 24
نجمة "الخائن" ترزق بمولودها الثالث
13:16 | 2024-05-12
12/05/2024 01:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"طريقة وحيدة لإنهاء حرب الجنوب".. باحث إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
"طريقة وحيدة لإنهاء حرب الجنوب".. باحث إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-05-12
12/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:44 | 2024-05-13
صور مذهلة للمجرات بالفضاء التقطها تلسكوبات "ناسا".. شاهدوها
23:55 | 2024-05-12
"تشات جي بي تي" إلى هواتف آيفون قريبًا
23:00 | 2024-05-12
بعد أميركا.. كوريا الجنوبية تسعى إلى دعم صناعة الرقائق
16:00 | 2024-05-12
شاشات هواتف "آيفون 16 برو" المقبلة.. هذا ما سيطرأ عليها
15:30 | 2024-05-12
لأوّل مرة.. إضراب قد يطال شركات "آبل"
15:00 | 2024-05-12
لتحرير المساحة.. إضافة جديدة من "مايكروسوفت" تخص "PC Manager"
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
13/05/2024 12:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
13/05/2024 12:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
13/05/2024 12:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24