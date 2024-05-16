قفل باب ذكي بميزة "ماسح الأوردة".. هكذا يعمل

أطلقت شركة "شاومي" الصينية قفل باب ذكي يمكن تحرير قفله بطرق عديدة أبرزها ماسح الأوردة.



وتتمثل ميزة ماسح الأوردة مقارنة بمستشعر بصمات الأصابع الكلاسيكي في إمكانية تحرير القفل بأصابع مبللة، أو أصابع تضررت بسبب العمل البدني.

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ويمكن تحرير قفل الباب الذكي أيضاً بواسطة مستشعر بصمات الأصابع، ومن خلال إدخال كود خاص، وعبر تقنية البلوتوث وتقنية NFC، وبواسطة ساعة ذكية، بالإضافة إلى المفتاح التقليدي.

واشارت الشركة الى أن ماسح الأوردة يستخدم ترتيب الأوردة لتحرير قفل الباب، لافتة إلى "أنه لا يهتم بالسطح، بل بالأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد، ويأخذ في الاعتبار فقط الأوردة الأقل تعقيداً في الأصابع".



ويعمل قفل الباب الجديد بنظام التشغيل HyperOS، والذي يتيح إمكانية دمجه في شبكة المنزل الذكي. وبذلك يمكن مثلاً تشغيل بعض الأضواء، عند تحرير قفل الباب.

ويتم إمداد قفل الباب الذكي الجديد بالطاقة الكهربائية بواسطة 8 بطاريات قلوية، وتصل فترة تشغيل البطاريات إلى سنة، كما يمكن تزويد القفل بالطاقة عبر منفذ USB Type C.