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تكنولوجيا وعلوم
أبل تخطط لطرح جهاز آيفون نحيف في 2025
Lebanon 24
19-05-2024
|
23:00
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تطور أبل نسخة أقل حجمًا من هاتف آيفون من المرجح أن تطلقها بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة The Information.
وقال التقرير إنه من المرجح أن يكون سعر الإصدار الأقل حجمًا المحتمل أعلى من سعر إصدار برو ماكس، الذي يبدأ بسعر قدره 1200 دولار.
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ومن المتوقع أن يطلق جهاز آيفون الجديد مع سلسلة آيفون 17 في شهر أيلول 2025.
وأضاف التقرير أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لا تزال تختبر تصميمات مختلفة للجهاز، الذي يحمل الاسم الرمزي D23، ويشمل ذلك هيكل من الألمنيوم.
ووصف النموذج بأنه قفزة على مستوى آيفون إكس إلى الأمام في لغة التصميم للشركة التي لم تغير مظهر هواتفها منذ طرح الشاشات من نوع OLED وميزة تعرف الوجه Face ID في آيفون إكس في عام 2017.
وقد يحتوي الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي D23 الجيل الحديث من معالج أبل، والذي يطلق عليه على الأرجح اسم A19.
وقال التقرير إن أبل تخطط أيضًا للتخلي عن إصدار بلس المنخفض السعر، الذي لم يصل إلى مستوى توقعات مبيعات أبل.
وتعتزم الشركة إطلاق هاتف آيفون أرخص خلفًا لجهاز iPhone SE في ربيع عام 2025.
وقد تزود الشركة الهاتف بكاميرا أمامية مطورة إلى جانب مستشعرات تعرف الوجه Face ID في فتحة صغيرة على شكل حبة، كما قد تغير مكان الكاميرا الخلفية إلى منتصف الهاتف، مما قد يقلل من احتمالية تغطية العدسات بأصابعك عن طريق الخطأ.
ويأتي حجم الشاشة في مكان ما بين حجم شاشة آيفون 15 الحالي وآيفون 15 برو ماكس، أي بين 6.12 بوصة و6.69 بوصة.
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