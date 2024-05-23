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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعتزم طرح خاتمها الذكي.. سعره يبدأ من 300 دولار

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:00
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تعتزم سامسونغ طرح خاتمها الذكي Galaxy Ring بسعر يتراوح بين 300 دولار و 350 دولارًا، كما قد يأتي أيضًا مع اشتراك شهري قدره 10 دولارات أو أقل بعد أن أصبح هذا الأمر شائعًا للتكنولوجيا القابلة للارتداء.
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وليس من الواضح إذا كان هذا الاشتراك الشهري إلزاميًا أم أنه مجرد شيء يقدم تجربة محسنة.

وألمح هون باك، نائب رئيس سامسونغ، إلى الاشتراك الشهري في مقابلة مع CNBC عند الكشف عن الخاتم الذكي.

وفي الوقت الحالي، يأتي الخاتم الذكي Oura Ring Gen 3 بسعر يبدأ من 300 دولار، في حين يبدأ سعر إصدار Horizon الدائري بالكامل من 350 دولارًا.

ويمكنك شراء الخاتم بصفته جهازًا مستقلًا، مع أن الغالبية العظمى من مزاياه محمية بنظام الاشتراك المدفوع مقابل 6 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا.

كما يوجد أيضًا الخاتم الذكي Ultrahuman Ring Air بسعر قدره 350 دولارًا، والخاتم الذكي RingConn Smart Ring بسعر قدره 280 دولارًا، والخاتم الذكي Circular Ring بسعر قدره 280 دولارًا، والخاتم الذكي Evie Ring بسعر قدره 270 دولارًا.

ووفقًا لشركة Oura، فإن الاشتراك الشهري يهدف جزئيًا إلى تمويل البحث العلمي المستمر للشركة وأن مبيعات الأجهزة لمرة واحدة لن تفي بالغرض.

ولم تقدم سامسونغ بعد اشتراكًا صحيًا للأجهزة القابلة للارتداء، مع أن المنافسين فعلوا ذلك، إذ تُوفِّر غوغل خدمة فيتبيت بريميوم Fitbit Premium لمجموعة Pixel Watch، وهي تكلف 10 دولارات شهريًا.

كما تمتلك آبل خدمة فيتنس بلس Fitness Plus، وهي تكلف 10 دولارات شهريًا وتتيح الوصول إلى دروس التمارين المسجلة سابقًا المتكاملة مع ساعتها الذكية Apple Watch أو هاتف آيفون. (العربية)
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