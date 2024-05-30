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تكنولوجيا وعلوم

مذنب يتجه نحو الأرض في هذا الموعد.. سيكون لامعا ومرئيا بالعين المجردة!

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:34
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سيتمكن سكان الأرض من رؤية المذنب Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) بالعين المجردة في شهر تشرين الاول المقبل. وبحلول الوقت الذي يمر فيه بالقرب من كوكبنا، قد يكون ساطعا مثل كوكب الزهرة في سماء الليل، ألمع الأجرام في السماء، ما يجعله مرئيا بالعين المجردة.
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واكتشف العلماء هذا المذنب في عمل مشترك بين تلسكوب نظام الإنذار الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية (ATLAS) في جنوب إفريقيا ومرصد تسوتشينشان الصيني، وأطلقوا عليه اسم "مذنب العام"، ومن المحتمل أن يزداد سطوعا ويظهر له ذيل، ما يعني أنه بحلول مروره خلال الخريف، فإن المذنب الطويل الأمد الذي يبلغ مداره 80 ألف عام قد يسطع في سماء الأرض ليلا أكثر من العديد من النجوم. 

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب على سكان نصف الكرة الشمالي تتبعه بسبب موقعه المنخفض في الأفق، فإن أفضل فرصة ستكون في أقرب موقع له من الشمس في 10 تشرين الاول. وسيكون مرئيا بسهولة في نصف الكرة الشمالي. أما في نصف الكرة الجنوبي سيكون مرئيا بعد غروب الشمس مباشرة. 

وسيبدأ المذنب في التعتيم في منتصف شهر تشرين الاول تقريبا.

ويأتي المذنب من سحابة أورط، وهي منطقة تحيط بنظامنا الشمسي وهي موطن لملايين المذنبات. (روسيا اليوم)
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