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تكنولوجيا وعلوم

ثورة التكنولوجيا.. "Sightful" تطلقُ حاسوبًا محمولًا من دون شاشة

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:26
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كشفت "Sightful" عن "Spacetop G1"، وهو حاسوب محمول دون شاشة مقترن بنظارات واقع معزز.
ويعد "Spacetop G1" أول جهاز يجمع بين فائدة الحاسوب المحمول وقوة الحوسبة المكانية، وهو مكون من نظارة واقع معزز خاصة من Xreal متصلة بشيء يشبه القسم السفلي من الحاسوب المحمول مع لوحة مفاتيح ولوحة التتبع.
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وصممت "Sightful" جهاز "Spacetop G1" لعالم العمل من أي مكان من خلال مساحة عمل افتراضية تطفو فوق العالم الحقيقي بقياس قدره 100 بوصة بدلًا من شاشة من نوع LCD بقياس قدره 13 بوصة، وهو يوفر للمستخدمين مساحة لأداء المهام في كل مكان.

ويوفر الجهاز ما يصل إلى 48 تريليون عملية في الثانية لمهام الذكاء الاصطناعي، مما يعد تحولًا كبيرًا في سوق أجهزة الحواسيب المحمولة لجلب الحوسبة المكانية إلى الواقع.

ويتكامل هذا الجهاز المحمول القوي مع نظارات الواقع المعزز بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى نظارة رأس كبيرة الحجم. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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