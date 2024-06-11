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تكنولوجيا وعلوم

لتنظيم الذكريات.. آبل تُعيد تصميم تطبيق الصور

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:07
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حدّث نظام آبل الجديد iOS 18 تطبيق الصور الخاص، إذ سيقدم نظام تنقل جديد ومزايا تنظيمية جديدة وطرقًا أخرى لاكتشاف صورك المفضلة، ويشمل ذلك صور الأصدقاء والعائلة والحيوانات الأليفة والرحلات والمزيد.

وتقول الشركة إن التصميم الجديد يقلل وقت البحث عن الصور لأنه يضع كل ما تحتاجه في متناول اليد.
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ويتخلص الإصدار الجديد من التخطيط المبوب الحالي للتطبيق لصالح شاشة واحدة، إذ يمكنك عرض جميع الصور والألبومات والذكريات في مكان واحد.

ويعرض التطبيق في الجزء العلوي جمع صورك بطريقة الشبكة المألوفة، مع مجموعات منظمة بذكاء أدناها.

وتعمل آبل أيضًا على زيادة ذكاء التطبيق من خلال مجموعاتها الجديدة، التي تصنف صورك في عروض تشبه الألبوم بناءً على أشياء، مثل الرحلات الأخيرة والأشخاص الذين تقضي معهم معظم الوقت. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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