هاتف "نوكيا".. يعود وبقوة بهذه الميزة (فيديو)

Advertisement

أعلنت شركة "نوكيا" عن إجراء أول مكالمة هاتفية في العالم باستخدام "الصوت الثلاثي الأبعاد"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.ووفقا للشركة، توفر هذه التكنولوجيا الجديدة تجربة فورية للمستخدم، حيث يمكنه سماع كل شيء بوضوح في أثناء المكالمة كما لو كان مع الشخص الآخر.وتوفر التكنولوجيا تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد للمستخدمين، مقارنة بتجربة المكالمات الهاتفية أحادية الصوت التي تقدمها الهواتف الذكية حاليا، حيث يتم ضغط الصوت في قناة واحدة.