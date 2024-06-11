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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "نوكيا".. يعود وبقوة بهذه الميزة (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:38
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أعلنت شركة "نوكيا" عن إجراء أول مكالمة هاتفية في العالم باستخدام "الصوت الثلاثي الأبعاد"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للشركة، توفر هذه التكنولوجيا الجديدة تجربة فورية للمستخدم، حيث يمكنه سماع كل شيء بوضوح في أثناء المكالمة كما لو كان مع الشخص الآخر.
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وتوفر التكنولوجيا تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد للمستخدمين، مقارنة بتجربة المكالمات الهاتفية أحادية الصوت التي تقدمها الهواتف الذكية حاليا، حيث يتم ضغط الصوت في قناة واحدة.


وأجرى رئيس نوكيا، بيكا لوندمارك، أول مكالمة غامرة إلى ستيفان ليندستروم، سفير فنلندا للتحول الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، باستخدام برنامج الترميز "3 جي بي بي آي في إيه إس" عبر شبكة الجيل الخامس .

وعلق لوندمارك قائلا: "لقد استعرضنا مستقبل المكالمات الصوتية". (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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