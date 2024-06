"مايكروسوفت" تخطط لطرح كمبيوتر Copilot+ الشخصي بدون ميزة Recall

Advertisement

تخطط شركة مايكروسوفت لطرح الكمبيوتر الشخصي الجديد Copilot Plus الأسبوع المقبل بدون ميزة Recall المثيرة للجدل والتي تسجل كل ما يفعله المستخدم على شاشة هذه الحواسيب الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أخذ لقطات شاشة Screenshots.وستؤجل الشركة الأميركية طرح الميزة الجديدة لمنحها فرصة لاختبارها عبر برنامج Windows Insider والذي يتيح لمستخدمي ويندوز اختبار نسخ تجريبية من برامج الشركة قبل طرحها رسمياً، بعدما كانت قد وعدت بطرح الميزة مع الحواسيب كخيار إضافي مع تحسينات أمنية جديدة.وقالت مايكروسوفت في بيان إنها تقوم بتحسينات على الميزة لاستغلال الخبرات التي يمدها بها برنامج Windows Insider، لضمان أن التجربة التي تتيحها الميزة، تتوافق مع المعايير العالية للجودة والأمان.وأضافت: "حين تصبح النسخة الأولية متاحة على برنامج Windows Insider، سننشر تفاصيل كيفية الوصول إليها".وقال موقع The Verge التقني إن هذا يعني أن Recall لن تصبح متاحة حالياً لمستخدمي Windows Insider أو أي شخص يشتري أجهزة Copilot+.وأعلنت مايكروسوفت عن الميزة للمرة الأولى خلال الإعلان عن سلسلة الحواسيب الجديدة الشهر الماضي، ولكن ناشطون في مجال الخصوصية وخبراء أمن معلوماتي حذروا من أن الميزة قد تكون "كارثة" للأمن السيبراني ما لم تدخل عليها مايكروسوفت تعديلات.تعرف على أحدث أجهزة مايكروسوفت، وآخر تطورات منافسة الشركة مع أبل في سوق الحواسيب الشخصية، وانعكاس ذلك على التنافس المحتدم على معالجات إنتل وكوالكوم.وأعلنت مايكروسوفت 3 تحديثات للميزة الأسبوع الماضي، بما في ذلك جعل الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اختيارية، بدلاً من كونها خياراً أساسياً في النظام، وتشفير قاعدة البيانات، وتفعيل المصادقة عند استعمالها عبر Windows Hello.وتستخدم الميزة نماذج ذكاء اصطناعي مدمجة في ويندوز 11، لأخذ لقطات شاشة لكل شيء تراه أو تفعله على حاسبوك، ثم تعطيك القدرة على البحث واستعادة عناصر منها.وتتيح الميزة إطاراً زمنياً يمكن الوصول إلى العناصر التي ترغب في استعادتها منه، ورؤية ما فعلته على الكمبيوتر خلال تلك الفترة الزمنية.وأعلنت مايكروسوفت في مايو الماضي، إصدارات جديدة من أجهزة الحواسيب الشخصية المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسارع فيه إلى دمج تلك التكنولوجيا الناشئة في خدماتها وأجهزتها الحاسوبية الذكية، والتنافس مع أبل، وجوجل التابعة لشركة ألفابت.وفي مؤتمر بمقر الشركة في ريدموند بواشنطن، قدم الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا ما أسمته مايكروسوفت أجهزة الكمبيوتر الشخصي "كوبايلوت+" Copilot Plus PCs، قائلاً إنها "جيل جديد من الحواسيب الشخصية المعتمدة في أدائها على الذكاء الاصطناعي، وستقدمها بالتعاون مع مجموعة من مصنعي الحواسيب، ومنهم آسوس، وآيسر، وسامسونج، ولينوفو، وديل، وسامسونج، وإتش بي".