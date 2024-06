كاميرا جديدة من "Insta360".. إكتشفوا ميزاتها

Advertisement

وتعد GO 3S نسخة محدثة من كاميرا الحركة GO 3 التي أطلقتها الشركة في العام الماضي، وتأتي مع العديد من الترقيات بالإضافة إلى قدرتها على التقاط لقطات بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.وزودت "Insta360" الكاميرا الجديدة بشريحة حوسبة محسنة مقارنةً بسابقتها، كما أنها تحتوي عدسة جديدة واسعة الزاوية تتيح مقاطع فيديو قليلة التشوهات مع حافات متسقة.وتستطيع الكاميرا أيضًا التقاط لقطات أكثر سلاسة بالحركة البطيئة بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 200 إطار في الثانية أو دقة قدرها 2.7K بمعدل قدره 100 إطار في الثانية.وتتوافق كاميرا الحركة الجديدة من "Insta360" مع شبكة Find My من آبل المفيدة لمثل هذا الجهاز الصغير.كذلك، فإن الكاميرا تتمتع بميزة مقاومة الماء عند غمرها بالماء على عمق يصل إلى 10 أمتار، وفي حال كنت تريد التبديل من التصوير الأفقي إلى التصوير العمودي، فإن بإمكانك تدوير الكاميرا.وفي حال كان الجهاز بعيدًا عن متناول اليد، فإن بإمكانك استخدام ميزة إيماءة اليد الجديدة لبدء التصوير أو إيقافه، وكذلك لالتقاط الصور.ومن أجل التصوير دون استخدام اليدين، يمكنك ضبط دقة التسجيل ومدته إذا كنت تريد أن تسجل الكاميرا يومك تلقائيًا، وذلك بفضل وضع Interval Video الجديد.وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وظيفة التحرير التلقائي الجديدة في التطبيق لجعل الذكاء الاصطناعي يدمج عدة مقاطع في فيديو واحد طويل، مع تسجيل النقاط، في حال عدم رغبتك في تحرير اللقطات يدويًا.ويعمل جهاز Action Pod بمنزلة غلاف يتضمن شاشة تعمل باللمس ويمكن استخدامه أيضًا بصفته حافظة شحن وجهاز تحكم من بُعد.ويتيح لك الجهاز معاينة لقطاتك عبر شاشته التي تأتي بقياس قدره 2.2 بوصة والتي يمكنك قلبها إلى الجهة العلوية أو السفلية.وبصرف النظر عن Action Pod، تأتي الحزمة القياسية "Insta360" GO 3S أيضًا مع قلادة مغناطيسية ومشبك يمكنك استخدامه لتوصيل الكاميرا بقبعتك أو ملابسك أو طوق حيوانك الأليف أو في أي مكان آخر تريده. كما أنها تأتي مع حامل محوري وواقٍ للعدسة.وتتاح الحزمة القياسية للشراء في جميع أنحاء العالم عبر موقع "Insta360" وتجار التجزئة، مثل أمازون.ويأتي الإصدار المزود بمساحة تخزين داخلية قدرها 64 غيغابايت بسعر قدره 400 دولار، في حين أن الإصدار المزود بمساحة تخزين داخلية قدرها 128 غيغابايت يتوفر بسعر قدره 430 دولاراً.