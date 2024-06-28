إليكم أفضل 3 سماعات لاسلكية من "سوني"

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فما هي أبرز 3 سماعات؟ تقدم شركة سوني مجموعة متنوعة من السماعات اللاسلكية العالية الجودة والمناسبة لفئات مختلفة من المستخدمين، فبعضها مصمم خصوصًا لهواة الألعاب وتوفر مزايا متعددة لضمان توفير تجربة صوتية غامرة في أثناء جلسات اللعب، وبعض سماعات سوني مناسبة للسفر والتركيز فهي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة لمنع أي أصوات من البيئة المحيطة بك من التسرب إلى أذنيك.

1- سماعات سوني WH-1000XM5:

تمتاز سماعات WH-1000XM5 بتصميمها الأنيق وهي مريحة للارتداء لساعات طويلة وتوفر صوتًا نقيًا وواضحًا، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، كما تدعم وضع الشفافية لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعة.



تستمر سماعة WH-1000XM5 بالعمل مدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، ولمدة قدرها 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.



تُباع سماعات سوني WH-1000XM5 بسعر قدره 398 دولارًا.



2- سماعات سوني WF-1000XM5:

تأتي سماعات سوني WF-1000XM5 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالطراز السابق WF-1000XM4، وتمتاز بوزنها الخفيف وحجمها الصغير، وهذه المزايا تمنح المستخدم المزيد من الراحة عند وضع السماعات في الأذن.



توفر هذه السماعات صوتًا واضحًا في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة وعند إجراء المكالمات، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وعندما تبدأ بالتحدث مع شخص ما في أثناء الاستماع باستخدام هذه السماعات ستتوقف الموسيقا مؤقتًا، وينشط وضع الشفافية تلقائيًا.



تستمر سماعات سوني WF-1000XM5 بالعمل لمدة قدرها 24 ساعة مع علبة الشحن عند تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.



تُباع سماعات Sony WF-1000XM5 بسعر قدره 300 دولار.



3- سماعات WH-CH720N:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية من سوني تُباع بسعر منخفض فستكون WH-CH720N مناسبة لك، فهي تُباع بسعر قدره 64 دولارًا فقط، وتتمتع بالعديد من المزايا.



وتمتاز بأنها خفيفة الوزن ومريحة للاستخدام لساعات طويلة، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. وتستمر سماعات سوني WH-CH720N بالعمل لمدة تصل إلى 35 ساعة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)