"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)

كشفت شركة "Beats" التابعة لشركة "آبل" الأميركية العملاقة عن أحدث نموذج من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة المخصصة لمحبي الموسيقى وأصحاب الهواتف الذكية.



وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّ أكثر ما يميز النموذج الأحدث من سماعات "Powerbeats" هو هيكلها المصنوع من مواد خاصة تجعله يضيءُ بلون أخضر فاقع في الظلام، ما يجعلها قطعة مميزة لمحبي النزهات الليلية، كما تزين الهيكل بعلامة "Ambush" الشهيرة للأزياء، والتي تعاون مصمموها على تطوير هذه السماعة مع الخبراء في "Beats".

وتتألف السماعة من قسميم أساسيين يتصلان مع بعضهما عبر كابل صغير، كل قسم يحتوي على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة حين استقبال المكالمات، وأكثر من ساعة ونصف الساعة عند الاستماع إلى الموسيقى.

وحصلت "Powerbeats" الجديدة أيضا على حماية من الرطوبة والعرق وفق معايير "IPX4"، وعلى معالجات "Apple H1" التي تضمن لها معالجة سريعة للبيانات، وكما يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة اللاسلكية عبر "البلوتوث"، فضلا عن أنها توفر ميزة عزل الضوضاء الخارجية لتأمين صوت أفضل أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.