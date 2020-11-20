تكنولوجيا وعلوم

تطبيق TikTok يحصل على ميزات تهم الكثير من المستخدمين

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:00
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أعلن القائمون على تطبيق TikTok الشهير عن طرح تحديث جديد للتطبيق سيوفر ميزات إضافية تهم الكثير من مستخدميه حول العالم.

وتبعا للمطورين فإن التحديث الجديد يضمن ميزات إضافة لخدمة Family Pairing الموجودة في التطبيق، ومن خلال هذه الميزات سيتمكن الآباء من التحكم بحسابات أطفالهم على TikTok  بشكل أفضل، وسيحددون الأشخاص الذين يمكنهم وضع التعليقات على الفيديوهات التي ينشرها الأطفال.

كما تشمل الميزات الإضافية للخدمة المذكورة إمكانية تحكم الآباء بنوعية المحتوى والرسوم والأصوات الذي يبحث عنها أبناؤهم عبر TikTok ، وكذلك إمكانية تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة الفيديوهات التي ينشرها الأطفال.

وحول هذا الموضوع قالت، ألكسندرا إبفانز، رئيسة قسم السياسة العامة لسلامة الأطفال في TikTok : "الميزات الجديدة التي حصلت عليها خدمة Family Pairing ستوفر حاجز حماية إضافي للأطفال..التحديثات التي نجريها اليوم هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذناها لمنح العائلات الأدوات المناسبة للعمل في التطبيق، نعلم أنه عندما يشعر المستخدمون بالأمان فإنهم يشعرون بالحرية للتعبير عن إبداعهم، لذا فإن السلامة هي أساس كل ما نقوم به".
 
 
 
ويسعى القائمون على تطبيق TikTok  في الفترة الأخيرة لإضافة العديد من الميزات لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين، خصوصا في ظل القيود التي فرضتها بعض البلدان على استعمال التطبيق على أراضيها مؤخرا.
المصدر: روسيا اليوم
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