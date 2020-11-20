تكنولوجيا وعلوم

أسعار PlayStation 5.. كيف علّقت "سوني"؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-767674-637414541290484897.jpg
Doc-P-767674-637414541290484897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوني" جيم رايان، إن نمو أسعار ألعاب الفيديو مع وصول جيل جديد من وحدات التحكم لا يبدو "غير معقول"، وجاء وذلك قبيل إطلاق PlayStation 5.

وأضاف: "إذا نظرت إلى تاريخ الزيادات في أسعار ألعاب الفيديو على وحدة التحكم، فهي متواضعة نسبيا، لم تكن هناك زيادة منذ مدة"، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار PlayStation 5 لا تبدو غير مقبولة.

وجاء تصريح الرئيس التنفيذي قبيل إطلاق الشركة للجيل الجديد من منصة الألعاب الإلكترونية PlayStation 5 عالميا، الذي تم تحديده أمس بعد أن تم إصدارها في سبعة أسواق محدودة بتاريخ سابق من الشهر الجاري.

وكانت شركة سوني قد أعلنت سابقا أن PlayStation 5 ستدعم خدمات  PlayStation Now، أي أنها ستكون قابلة لتشغيل ألعاب النموذج الرابع والثالث والثاني من منصات PlayStation، كما أن ألعابها ستوفر للمستخدم شعورا أكبر بواقعية الأصوات عبر تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد، لذا ينصح عند اللعب باستعمال سماعات تدعم تقنية Tempest 3D AudioTech.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2020-11-20
23:00 | 2020-11-19
21:00 | 2020-11-19
18:00 | 2020-11-19
15:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website