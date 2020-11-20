20
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أسعار PlayStation 5.. كيف علّقت "سوني"؟
Lebanon 24
20-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوني" جيم رايان، إن نمو أسعار ألعاب الفيديو مع وصول جيل جديد من وحدات التحكم لا يبدو "غير معقول"، وجاء وذلك قبيل إطلاق PlayStation 5.
وأضاف: "إذا نظرت إلى تاريخ الزيادات في أسعار ألعاب الفيديو على وحدة التحكم، فهي متواضعة نسبيا، لم تكن هناك زيادة منذ مدة"، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار PlayStation 5 لا تبدو غير مقبولة.
وجاء تصريح الرئيس التنفيذي قبيل إطلاق الشركة للجيل الجديد من منصة الألعاب الإلكترونية PlayStation 5 عالميا، الذي تم تحديده أمس بعد أن تم إصدارها في سبعة أسواق محدودة بتاريخ سابق من الشهر الجاري.
وكانت شركة سوني قد أعلنت سابقا أن PlayStation 5 ستدعم خدمات PlayStation Now، أي أنها ستكون قابلة لتشغيل ألعاب النموذج الرابع والثالث والثاني من منصات PlayStation، كما أن ألعابها ستوفر للمستخدم شعورا أكبر بواقعية الأصوات عبر تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد، لذا ينصح عند اللعب باستعمال سماعات تدعم تقنية Tempest 3D AudioTech.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
14:16 | 2020-11-19
19/11/2020 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 8400 ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 8400 ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار بالسوق السوداء
09:06 | 2020-11-20
20/11/2020 09:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!
Lebanon 24
علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكسر الحريري صمته.. و"يبقّ البحصة"؟!
Lebanon 24
هل يكسر الحريري صمته.. و"يبقّ البحصة"؟!
13:00 | 2020-11-19
19/11/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2020-11-20
تطبيق TikTok يحصل على ميزات تهم الكثير من المستخدمين
23:00 | 2020-11-19
الكون في ظلام حالك؟ ظاهرة تثير استغراب "ناسا"
21:00 | 2020-11-19
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
15:00 | 2020-11-19
"روبوت" يذكّر المتسوقين بضرورة وضع الكمامة! (فيديو)
12:00 | 2020-11-19
تحذير خطير لمستخدمي واتساب من "الألغام" بالمحادثات والصور
فيديو
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact