كويكب غني بالمعادن يقترب من الأرض.. في هذا الموعد!

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الجمعة، أنّ كويكب (2000 WO107) يقترب من الأرض ويبلغ حجمه بين 370 و820 متراً مكعباً، وهو يحتوي على معادن غنية تقدر بنحو 17.4 مليار دولار.وأشارت "ناسا" إلى أنّ الكويكب سيقترب من الأرض إلى حده الأقصى في 29 تشرين الثاني وتعد هذه المسافة ضعف المسافة إلى القمر.واعتبرت "ناسا" أنّ هذا الكويكب لا يشكل خطراً على كوكب الأرض ولا وجود لخطر محتمل بانحراف مساره خلال وجوده قريباً من كوكب الأرض.وبحسب الوكالة فإنّ الكويكب يحتوي على معادن غنية منها النيكل والحديد والكوبالت وتقدر بنحو 17.4 مليار دولار.