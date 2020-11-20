تكنولوجيا وعلوم

في دولة عربية.. مطعم يسخّر التكنولوجيا لخدمة زبائنه! (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2020 | 18:00
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بدأت المطاعم حول العالم ابتكار أساليب جديدة لاستقبال زبائنها مع محاولة إعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها بعد تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجدّ (COVID-19)، لا سيما المحافظة على الإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الإجتماعي.
 
وقدم صاحب مطعم عراقي في محافظة كربلاء، خدمة لرواده عن بعد بعدما فتح أبوابه لاستقبال الزبائن بعد رفع القيود المفروضة، حيث وضع طاولات ذكية، يقوم الزبون باختيار طلبه، بعدها يتلقاه عن طريق روبوت يتحرك على سكة يشق طريقه ما بين الطاولات ويقف عند الزبائن لأخذ طعامهم بأنفسهم.

وقال مصطفى المختار صاحب المطعم لقناة "الرشيد" العراقية: "عندما بدأت جائحة "كورونا" في العالم والعراق أصاب كل المجتمع الكآبة بسبب الجلوس في البيت، لذلك وفرنا للناس الخروج والجلوس في جو آمن عن طريق تقليل الاختلاط بين البشر".
 
 
وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق ، مطلع أيلول الماضي، استئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصراً، وكذلك فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها اعتباراً من 12 أيلول الماضي .
المصدر: سبوتنيك

تكنولوجيا وعلوم

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