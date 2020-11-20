تكنولوجيا وعلوم

خطوة جديدة.. هذا ما قام به عددٌ كبير من مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-11-2020 | 21:00
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سمحت شركة "آبل" للمستخدمين من خلال نظام التشغيل "iOS 14"، بتخصيص الشاشة الرئيسية على "آيفون"، وذلك من خلال استخدام "widgets" أو الأدوات، وذلك للمرة الأولى، وقد أصبح هذا الأمر شائعاً للغاية بين المستخدمين.

 

وكشف بحث جديد أجرته شركة "Sensor Tower" أن ما يقرب من 15% من مستخدمي "آيفون" في الولايات المتحدة، قاموا بالفعل بتثبيت تطبيق واحد على الأقل لتغيير مظهر الشاشة الرئيسية لنظام "iOS 14".

 

وتتبعت الشركة بيانات التنزيل للتطبيقات الـ5 الأكثر شيوعاً المتوفرة على متجر "آب ستور"، والتي تقدّم العديد من أدوات الشاشة الرئيسية، وهي: "Widgetsmith" و "Color Widgets" و "Photo Widget: Simple" و "WidgetBox" و "Photo Widget".

 

وذكرت "Sensor Tower" أنه تم تثبيت هذه التطبيقات معاً في أكثر من 13 مليون جهاز "آيفون" في الولايات المتحدة منذ إطلاق نظام "iOS 14" في 16 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي 21 من الشهر نفسه، تم تنزيل جميع التطبيقات المذكورة أكثر من 3.8 مليون مرّة.

 

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