تكنولوجيا وعلوم

تحالف جديد يجمع فيسبوك وتويتر ويوتيوب لمكافحة المعلومات المضللة

Lebanon 24
20-11-2020 | 23:00
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أعلنت شركات "فيسبوك"، "تويتر"، "يوتيوب"، أنها ستتكاتف إلى مدققي الحقائق والحكومات والباحثين، في محاولة للتوصل إلى طريقة جديدة لمعالجة المعلومات المضللة.

 

وشهدت منصات هذه الشركات انتشاراً كثيفاً للمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، إذ شكك الكثيرون في فعاليتها. وفي الوقت نفسه، تستعد البلدان لطرح لقاحات ضدّ فيروس "كورونا"، في محاولة لإنهاء الوباء.

 

وستقوم مؤسسة "Full Fact" المتخصصة بتدقيق الحقائق، بتنسيق التعاون، وستشارك في الجهود القائمة مع "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، معهد رويترز لدراسة الصحافة، أفريكا تشيك، مكتب مجلس الخصوصية الكندي، و 5 منظمات دولية أخرى لتقصي الحقائق.

 

وبتمويل من شركة "فيسبوك"، سيتم إطلاق إطار عمل أولي في يناير/كانون الثاني المقبل، لتحديد معايير جديدة لمعالجة المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف حول أفضل طريقة للرد على هذه المعلومات.

 

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