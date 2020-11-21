هذه هي أكثر كلمات المرور شيوعا في 2020.. غيّرها فورا

لا يستغرق كثير من مستخدمي الإنترنت وقتا طويلا في التفكير في "كلمة مرور" مناسبة وقوية لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الاختراق بسهولة.

وغالبا ما ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة، والابتعاد عن كلمة المرور الشائعة والقصيرة التي يسهل التنبؤ منها من قبل القراصنة.

ويقول الخبراء إن كثيرين يلجؤون إلى كلمات مرور قصيرة مثل الأرقام وتاريخ الميلاد، وذلك حتى يسهل تذكرها، لكن هذا الأمر يعرضهم لخطر الاختراق.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة لأكثر كلمات المرور استخداما خلال العام الجاري، ونصح بتغييرها في القريب العاجل لتجنب التعرض للاختراق.