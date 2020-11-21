تكنولوجيا وعلوم

هذه هي أكثر كلمات المرور شيوعا في 2020.. غيّرها فورا

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-768076-637415624473010276.jpg
Doc-P-768076-637415624473010276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا يستغرق كثير من مستخدمي الإنترنت وقتا طويلا في التفكير في "كلمة مرور" مناسبة وقوية لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الاختراق بسهولة.

وغالبا ما ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة، والابتعاد عن كلمة المرور الشائعة والقصيرة التي يسهل التنبؤ منها من قبل القراصنة.

ويقول الخبراء إن كثيرين يلجؤون إلى كلمات مرور قصيرة مثل الأرقام وتاريخ الميلاد، وذلك حتى يسهل تذكرها، لكن هذا الأمر يعرضهم لخطر الاختراق.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة لأكثر كلمات المرور استخداما خلال العام الجاري، ونصح بتغييرها في القريب العاجل لتجنب التعرض للاختراق.

وتضم القائمة نحو 200 كلمة سر، وكانت أول 20 منها، وهي الأكثر انتشارا في العالم، كالتالي:

 

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122

123

omgpop

123321

654321

qwertyuiop

 

وقال المصدر إن أول كلمة سر في القائمة "123456" يستخدمها أكثر من مليوني ونصف المليون شخص، كما أنها كانت عرضة للاختراق أكثر من 23 مليون مرة.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2020-11-21
12:00 | 2020-11-21
09:00 | 2020-11-21
06:00 | 2020-11-21
23:00 | 2020-11-20
21:00 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website